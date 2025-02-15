Собственников квартир предупредили о штрафе за отказ от регистрации иностранцев

В ведомстве отметили, что постановка иностранного гражданина на учёт — это обязанность собственника. Если же собственник квартиры нарушает действующее законодательство, то рискует получить штраф в размере до четырёх тысяч рублей.
Также в МВД напомнили, что учёт по месту пребывания и регистрация по месту жительства — две совершенно разные вещи. Однако в обоих случаях «иностранец не имеет права регистрировать родственников, пересдавать недвижимость или распоряжаться ею».
Чтобы поставить приезжего на учёт, необходимо обратиться в территориальный орган МВД, МФЦ или в паспортно-визовую службу МВД. Для удобства граждан можно оставить соответствующее заявление на портале Госуслуг.
Ранее сообщалось, что Госдума разрабатывает новые законы о медицинском освидетельствовании прибывающих в Россию иностранцев. Данный шаг предпринят в целях совершенствования миграционной политики страны. Так же на сайте МВД создан реестр контролируемых лиц для проверки данных иностранцев.