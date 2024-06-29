Собор всех святых. Что можно и что нельзя делать 30 июня 2024 года

30 июня 2024 года отмечается важный переходящий праздник — Собор всех святых. Он всегда следует за Троицей и отмечается через 7 дней после нее, поэтому всегда приходится на воскресенье. В этот день чествуются все святые, которые вспоминаются в разные дни года, но в этом случае они объединяются воедино, потому что их подвиги были совершены лишь благодаря Святому духу, исходящей от него благодати.
Что такое Собор всех Святых?
По традиции каждое следующее после Троицы (в этом году она отмечалась 23 июня) воскресенье бывает посвящено памяти Всех Святых, от века угодивших Богу своей земной жизнью. Эту дату начали отмечать с конца IV века. И почти сразу же она была «помещена» на неделю после Троицы.
В этот день вспоминают все святые, просиявшие в разные даты, в разные года, совершившие разные подвиги. Но, как считают верующие, объединяет их то, что без благодати Святого Духа совершения их были бы невозможны. Ведь святой всегда не похож на обычных людей, он обособлен, отделен от остального мира.
Во время своего земного существования они не подчинялись законам человеческим, но только Божьим. Часто поступки святых, их слова, даже одежды кажутся непонятными. Над ними смеялись, их гнали, а многие даже пострадали до смерти. Святые помогают нам понять, как можно жить, чтобы спастись.
Что можно делать 30 июня 2024 года?
- Лучше не выходить из дома без большой необходимости, день считается тяжелым и опасным.
- Отличный день для домашних хлопот и уборки.
- Прекрасный день для стрижки.
- Отличный день для переезда.
- Отличный день, чтобы собрать за одним столом близких и родных. Чем больше разных блюд будет на столе, тем богаче будет урожай, считали предки.
Что нельзя делать 30 июня 2024 года?
- Нельзя давать деньги в долг.
- Нельзя выходить из дома, только если есть важные дела.
- Нельзя проводить вечер в одиночестве.
- Нельзя рвать кувшинки.
- Нельзя ругаться и выяснять отношения.