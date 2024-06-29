Собор всех святых. Что можно и что нельзя делать 30 июня 2024 года

30 июня 2024 года отмечается важный переходящий праздник — Собор всех святых. Он всегда следует за Троицей и отмечается через 7 дней после нее, поэтому всегда приходится на воскресенье. В этот день чествуются все святые, которые вспоминаются в разные дни года, но в этом случае они объединяются воедино, потому что их подвиги были совершены лишь благодаря Святому духу, исходящей от него благодати.