Собчак назвала цель визита Канье Уэста в Москву

Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в Лужниках.
«Только что говорила с Гошей лично — Канье вчера в ресторане “Белуга” отмечал 40-летие своего друга Рубчинского, это и есть цель приезда», — написала Собчак.
Собчак отметила, что Рудковская никакого отношения к приезду Уэста не имеет, она с рэпером не виделась, а о его приезде узнала случайно. По словам Собчак, утечка информации о приезде Канье Уэста пошла со дня рождения сына певца Филиппа Киркорова, где был и Рубчинский.
«Завтра (Канье Уэст — ред.) поедет смотреть площадки для концерта (Лужники первым делом), но самого концерта в эти дни не будет — это частный визит», — добавила Собчак.