Собчак назвала цель визита Канье Уэста в Москву

Собчак отметила, что Рудковская никакого отношения к приезду Уэста не имеет, она с рэпером не виделась, а о его приезде узнала случайно. По словам Собчак, утечка информации о приезде Канье Уэста пошла со дня рождения сына певца Филиппа Киркорова, где был и Рубчинский.