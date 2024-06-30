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Собчак назвала цель визита Канье Уэста в Москву

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала, что цель визита американского рэпера Канье Уэста в Москву — юбилей модельера Гоши Рубчинского.

Источник: © РИА Новости

Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в Лужниках.

«Только что говорила с Гошей лично — Канье вчера в ресторане “Белуга” отмечал 40-летие своего друга Рубчинского, это и есть цель приезда», — написала Собчак.

Собчак отметила, что Рудковская никакого отношения к приезду Уэста не имеет, она с рэпером не виделась, а о его приезде узнала случайно. По словам Собчак, утечка информации о приезде Канье Уэста пошла со дня рождения сына певца Филиппа Киркорова, где был и Рубчинский.

«Завтра (Канье Уэст — ред.) поедет смотреть площадки для концерта (Лужники первым делом), но самого концерта в эти дни не будет — это частный визит», — добавила Собчак.