Собаку из фильма «Дэдпул и Росомаха» номинировали на «собачий Оскар»

Забавная собака из Великобритании по кличке Пегги Пугезе, которая сыграла главную роль вместе с голливудскими звездами в фильме «Дэдпул и Росомаха», была номинирована на премию Fido.
Премия Fido — аналог премии «Оскар» для собак.
Организаторы отметили, что претенденты на премию в этом году очень сильные. Хотя полный лист с участниками еще не опубликован, известно, что Пегги придется соревноваться с хаски из нового драмеди «Ночная сучка», в котором замученная мама в декрете, которую сыграла великолепная Эми Адамс, перенимает собачьи черты.
Владелец Пегги Люк Миддлтон отметил, что гордится своей питомицей. Он также рассказал, что собака не подвержена звездной болезни несмотря на то, что уже успела сыграть в одной кинокартине с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом.
Все та же старушка Пегги, она любит немного поваляться на диване, и вы знаете, что ей нравится встречаться с людьми, а людям нравится встречаться с ней.
Сейчас Пегги Пугезе пять лет и она является представителем крайне редкой помеси мопса и китайской хохлатой собаки. Будем ждать харизматичную кинозвезду в новых творениях Голливуда.
Ранее рассказывали, что в преддверии Хэллоуина в Нью-Йорке прошел 34-й парад собак в костюмах.