Собаку из фильма «Дэдпул и Росомаха» номинировали на «собачий Оскар»

Организаторы отметили, что претенденты на премию в этом году очень сильные. Хотя полный лист с участниками еще не опубликован, известно, что Пегги придется соревноваться с хаски из нового драмеди «Ночная сучка», в котором замученная мама в декрете, которую сыграла великолепная Эми Адамс, перенимает собачьи черты.