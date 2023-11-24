Собаки в США страдают от эпидемии неизвестной болезни
Привитые питомцы легче переносят симптомы.
Привитые питомцы легче переносят симптомы.
Сотни собак по всей территории Соединенных Штатов заболевают загадочной респираторной инфекцией. Ветеринары отмечают, что ни разу не сталкивались в подобным заболеванием. С середины августа Министерство сельского хозяйства штата Орегон (ODA) получило более 200 сообщений о случаях заражения, пишет Science Alert.
Позже появились жалобы и из штатов Колорадо, Иллинойс, Нью-Гэмпшир и Невада. Заболевание, по-видимому, вызывает симптомы, похожие на «питомниковый кашель» — выделения из носа, лихорадку, вялость, потерю аппетита и кашель, которые продолжаются от шести до восьми недель.
Болезнь редко перерастает в острую пневмонию, но в некоторых крайних случаях она может привести и к летальному исходу. Остается неясным, вызваны ли все зарегистрированные в стране случаи одним и тем же заразным патогеном. По словам представителей власти штата Орегон, бактерия мутировала и не реагирует на антибиотики.
Респираторные инфекции собак могут быть вызваны как минимум девятью различными вирусами. Однако ветеринары также отмечают, что большинство здоровых, полностью вакцинированных питомцев испытывают легкие симптомы и быстро выздоравливают. Однако для профилактики стоит избегать больших скоплений собак.
Дэвид Нидл, ветеринарный патолог из Университета Нью-Гэмпшира, рассказал, что он и его коллеги исследуют эту странную респираторную инфекцию уже около года. В настоящее время они проводят тестирование образцов со всей страны, чтобы определить, все ли эти случаи имеют одно и то же происхождение.
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Олеся Маевская