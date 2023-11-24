Собаки в США страдают от эпидемии неизвестной болезни

Сотни собак по всей территории Соединенных Штатов заболевают загадочной респираторной инфекцией. Ветеринары отмечают, что ни разу не сталкивались в подобным заболеванием. С середины августа Министерство сельского хозяйства штата Орегон (ODA) получило более 200 сообщений о случаях заражения, пишет Science Alert.

Позже появились жалобы и из штатов Колорадо, Иллинойс, Нью-Гэмпшир и Невада. Заболевание, по-видимому, вызывает симптомы, похожие на «питомниковый кашель» — выделения из носа, лихорадку, вялость, потерю аппетита и кашель, которые продолжаются от шести до восьми недель.

Болезнь редко перерастает в острую пневмонию, но в некоторых крайних случаях она может привести и к летальному исходу. Остается неясным, вызваны ли все зарегистрированные в стране случаи одним и тем же заразным патогеном. По словам представителей власти штата Орегон, бактерия мутировала и не реагирует на антибиотики.

Респираторные инфекции собак могут быть вызваны как минимум девятью различными вирусами. Однако ветеринары также отмечают, что большинство здоровых, полностью вакцинированных питомцев испытывают легкие симптомы и быстро выздоравливают. Однако для профилактики стоит избегать больших скоплений собак.

Дэвид Нидл, ветеринарный патолог из Университета Нью-Гэмпшира, рассказал, что он и его коллеги исследуют эту странную респираторную инфекцию уже около года. В настоящее время они проводят тестирование образцов со всей страны, чтобы определить, все ли эти случаи имеют одно и то же происхождение.

Недавно ветеринар объяснила, почему собаки мерзнут на прогулке.