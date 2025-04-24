Собаки приносят хозяевам больше радости, чем общение с друзьями

После этого по тем же критериям нужно было оценить и свою собаку. В итоге оказалось, что в среднем подавляющее большинство опрошенных имеют дружеского общения с собакой больше, чем с кем-либо еще, чаще о ней заботятся и в то же время реже ругаются, чем с другом, партнером, ребенком или родственником.