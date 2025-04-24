Собаки приносят хозяевам больше радости, чем общение с друзьями

Ученые доказали, что собака в самом деле лучший друг человека: оказывается, общение с четвероногими друзьями приносит людям больше положительных эмоций, чем общение с собратьями по виду.
Результатами исследования поделилась газета The Guardian. Ученые из Будапештского университета имени Лоранда Этвеша изучили 717 владельцев собак и подробно расспросили, какую именно роль четвероногие друзья играют в их жизни.
Людей попросили составить рейтинг социальных связей по степени близости и добавить в этот список свою собаку. Оказалось, что у людей со слабыми социальными связями собака не замещает человеческое общение, а предлагает нечто совершенно другое.
Борбала Турксан, один из авторов исследования, описала это так: «Наши данные показывают, что эта связь представляет собой нечто совершенно другое: уникальное сочетание характеристик, которое дополняет человеческую составляющую в общении».
Первоначальный набор кандидатов ученые произвели через социальные сети еще в 2011—2013 годах, а затем повторно набрали испытуемых в 2022—2023 годах. У 20% участников были дети, а у 80% — романтический партнер.
Подопытных попросили составить общий рейтинг из главных социальных связей в своей жизни — ребенок, партнер, ближайший родственник и лучший друг — и проставить каждому из этих людей 13 оценок, в числе которых: поддержка, близость, надежность, удовлетворение и баланс власти.
Нужно было рассказать, как часто людям приходится защищать и оберегать каждого человека, терпеть его раздражающие черты, а также как регулярно получается с ним веселиться и ругаться и кто главный в этих отношениях.
После этого по тем же критериям нужно было оценить и свою собаку. В итоге оказалось, что в среднем подавляющее большинство опрошенных имеют дружеского общения с собакой больше, чем с кем-либо еще, чаще о ней заботятся и в то же время реже ругаются, чем с другом, партнером, ребенком или родственником.
Кроме того, собаководы выше оценили привязанность, надежность и поддержку своих псов, чем кого-либо еще. Единственное, в чем собаки уступили, — это чувство близости: в нем романтические партнеры получили первое место, оттеснив животных на второе.
Разумеется, самый серьезный отрыв в оценке был по параметру «баланс власти»: люди привыкли воспринимать других людей как независимых существ — и даже дети, которыми взрослые часто руководят, по замыслу опрошенных, должны воспитываться с целью превратить их в независимых субъектов, в то время как от собаки такого не ждут совсем.
Профессор Энико Кубиньи, другой автор исследования, подтверждает: «Собаки приносят огромное число позитивных эмоций и социальной поддержки при минимуме конфликтов, к тому же позволяя всецело распоряжаться их жизнью».
Ученые подчеркнули, что роль собаки в отношениях может быть очень гибкой: она способна оказаться партнером для игр с детьми, соседом по квартире, лучшим другом для молодежи, заменой ребенку для бездетных, братом/сестрой для маленького ребенка и даже внуком для пожилых, позволяя иметь необходимую социализацию людям в преклонном возрасте. «Собаки могут быть почти кем угодно», — резюмирует Турксан.
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