Собаки показали способность помнить названия игрушек в течение двух лет

Некоторые собаки способны помнить названия игрушек до двух лет. Это выяснили этологи (ученые, изучающие биологические основы поведения животных) из Будапештского университета имени Лоранда Этвеша (Венгрия). Они провели эксперимент, подробности которого привел журнал Phys со ссылкой на научную работу в Biology Letters.
Сначала авторы обучили нескольких собак названиям игрушек, а затем спрятали эти предметы на два года, чтобы узнать больше о долговременной памяти питомцев. Предыдущие исследования показали, что собаки способны ассоциировать человеческие слова с игрушкой. Например, когда собаку просят принести «пищалку», она игнорирует другие игрушки в группе и приносит ту, о которой идет речь. Также более ранние эксперименты продемонстрировали, что некоторые породы явно более одаренные по сравнению с сородичами и способны обучаться словам.
То, что у собак тоже есть такая долговременная или ассоциативная память, известно уже давно. Теперь ученые захотели понять, насколько длительно собаки способны сохранять слова-ассоциации в долговременной памяти, и выяснить механизм этого запоминания.
В эксперименте задействовали пять собак, которые ранее были обучены ассоциировать слова с 12 игрушками и приносить их по запросу. Убедившись, что собаки хорошо выучили названия предметов, исследователи убрали их из видимости животных на два года. Потом возобновили эксперимент. Каждой собаке показывали какие-либо игрушки, потом помещали эти предметы в число прочих вещей, находящихся в другой комнате. Называли собакам слово-ассоциацию и просили принести тестовые игрушки.
Оказалось, что в целом собаки довольно точно (на 44%) делали выбор в пользу нужного предмета, а у некоторых особей точность достигала 60%. Исследователи уверены: собаки помнили игрушки и названия в течение двух лет, а значит, сохранили их именно в долговременной памяти.
Недавно команда ученых из нескольких университетов США, Испании и Австрии доказала, что собаки умеют адекватно реагировать на услышанные слова — без подсказок в виде жестов или демонстрации каких-либо предметов.