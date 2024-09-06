Собаки показали способность помнить названия игрушек в течение двух лет

Сначала авторы обучили нескольких собак названиям игрушек, а затем спрятали эти предметы на два года, чтобы узнать больше о долговременной памяти питомцев. Предыдущие исследования показали, что собаки способны ассоциировать человеческие слова с игрушкой. Например, когда собаку просят принести «пищалку», она игнорирует другие игрушки в группе и приносит ту, о которой идет речь. Также более ранние эксперименты продемонстрировали, что некоторые породы явно более одаренные по сравнению с сородичами и способны обучаться словам.