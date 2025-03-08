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Собаки на миллион: В Европе двое мужчин похитили болонок и потребовали баснословный выкуп

В швейцарском Цюрихе двое мужчин похитили болонок, а затем выставили за их выкуп хозяину сумму в миллион франков (около 101,4 миллиона рублей). Их задержали, сообщает местная полиция.

Источник: Life.ru

Собак украли прямиком из квартиры их хозяина 24 февраля. Похитители оставили записку, где выставили огромную сумму выкупа за их возврат.

«Расследование, проведённое полицией кантона Цюрих и прокуратурой Цюрих-Лиммат, привело к аресту двух мужчин», — говорится в пресс-релизе полиции.

После задержания правоохранители раскрыли личности похитителей. Одним из них оказался 30-летний норвежец, его задержали в аэропорту Цюриха при попытке покинуть страну. Второго предполагаемого похитителя обнаружили в Польше — 38-летний поляк был задержан местной полицией. Собак благополучно передали хозяину, животные не пострадали.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Зеленограде ветеринары спасли собаку по имени Шаман, проглотившую полметра скатерти. Хозяин заподозрил отравление, но лечение не помогло. В критическом состоянии животное доставили в клинику. Хирурги успешно извлекли инородное тело, и собака пошла на поправку.