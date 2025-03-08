Собаки на миллион: В Европе двое мужчин похитили болонок и потребовали баснословный выкуп

После задержания правоохранители раскрыли личности похитителей. Одним из них оказался 30-летний норвежец, его задержали в аэропорту Цюриха при попытке покинуть страну. Второго предполагаемого похитителя обнаружили в Польше — 38-летний поляк был задержан местной полицией. Собак благополучно передали хозяину, животные не пострадали.