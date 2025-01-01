Собака Санду сбежала из-за шума от фейерверков

«Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошел неприятный инцидент. Громкий шум фейерверка напугал его, и он в момент паники выбежал со двора учреждения. Благодарим тех, кто проявил бдительность и оперативно сообщил о местонахождении Кодруца в социальных сетях. Этот жест позволил нашей команде действовать оперативно, и Кодруц был быстро найден в целости и сохранности возле учреждения и возвращен на свое место», — написал Захаров.
Он отметил, что этот инцидент напоминает о том, как важно быть ответственными и осознавать, что фейерверки негативно влияют на наших молчаливых друзей.
В ноябре 2023 года произошел инцидент, в ходе которого собака главы молдавского государства укусила президента Австрии Ван дер Беллена. Случилось это, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Австрийский президент пытался погладить пса, и тот в ответ укусил его. На встречу с председателем парламента республики Игорем Гросу Ван дер Беллен прибыл уже с заклеенной пластырем рукой. Позже в офисе австрийского главы РИА Новости сообщили, что у президента лишь небольшая рана, и он чувствует себя нормально.