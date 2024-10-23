Собачки-птички в Ленобласти готовы идти спать

Судя по пушистому густому меху, енотки уже окончательно переоделись в зимние шубы, а их упитанный вид говорит о том, что жирового запаса достаточно, чтобы залечь в нору. Теперь они ждут морозов. Об этом рассказывает 23 октября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре». Этих милых животных он наблюдал во Всеволожском районе Ленинградской области.