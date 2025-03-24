Со вкусом «домашнего». Как не ошибиться в выборе мясного фарша

«Проверьте целостность упаковки: она должна быть герметичной, без повреждений, вздутий и других дефектов, — добавляет эксперт. — Обратите внимание на наличие жидкости в упаковке. Если ее слишком много, это может говорить о повторной заморозке или неправильном хранении. Всегда смотрите на дату производства и срок годности. Просроченная продукция — это потеря денег и здоровья».