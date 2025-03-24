Со вкусом «домашнего». Как не ошибиться в выборе мясного фарша

Мясной фарш — один из самых популярных продуктов на кухне. Из него готовят котлеты, тефтели, фрикадельки и множество других блюд. Но вкусными они получатся, только если не ошибиться в выборе фарша, считает основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина.
Жир не лишний
Качество фарша во многом зависит от его состава. На прилавках российских магазинов чаще всего встречаются четыре его вида — куриный, говяжий, свиной или домашний. Перед покупкой стоит внимательно изучить состав на упаковке.
«Обращайте внимание на процентное содержание мяса и наличие добавок, — советует Колчина. — Состав указан на упаковке, основным ингредиентом должно быть мясо, а не кожа или жир. Рекомендую выбирать фарш с минимальным количеством добавок».
Свиной фарш должен иметь розовый или светло-розовый цвет.
«Темно-красный или коричневатый оттенок может указывать на залежалый продукт. Свежий свиной фарш имеет нейтральный мясной запах. Если чувствуется кислый или неприятный запах — это признак испорченного продукта», — предупреждает Анастасия.
В говяжьем фарше мясо — основной ингредиент, оно может быть из разных частей туши (лопатка, грудинка, шея, вырезка). Жир добавляется для сочности и вкуса. Обычно это жировая ткань, которая присутствует в мясе или добавляется отдельно.
Куриный фарш должен быть однородным, без крупных кусочков кожи или жира. Что касается кожи, ее иногда добавляют для увеличения жирности и сочности. Если компонент в начале списка, значит его больше всего в составе фарша.
«Для смешанного фарша высшего сорта минимальное содержание мышечной ткани — 50%, — поясняет эксперт. — Для первого сорта минимальное содержание мышечной ткани — 40%. Специи и усилители вкуса используются для придания “домашнего” вкуса, а растительные белки или соя — для удешевления продукта».
Замороженный или охлажденный?
Замороженный и охлажденный фарш отличают друг от друга только температурой и сроком хранения. У замороженного он длинный — от полугода и более. Этот фарш менее подвержен порче и размножению вредных бактерий. Охлажденный фарш хранится всего один-два дня при температуре от 0 до +4 градусов.
«После вскрытия упаковки фарш следует использовать как можно быстрее — в течение нескольких часов, — говорит Анастасия. — Если фарш имеет неприятный запах, липкую поверхность или изменил цвет, такой продукт употреблять нельзя».
Если прямо сейчас не планируется приготовление котлет из охлажденного фарша, его лучше заморозить. В таком виде его можно хранить до трех месяцев (при температуре −18 градусов и ниже).
Внимание на упаковку
Фарш лучше покупать в упаковке, на которой указан производитель, состав, сроки годности и условия хранения. При покупке весового фарша сложно оценить состав, сроки годности и условия хранения. Такой фарш скорее будет содержать дополнительные ингредиенты для увеличения массы, поясняет Анастасия Колчина.
«Проверьте целостность упаковки: она должна быть герметичной, без повреждений, вздутий и других дефектов, — добавляет эксперт. — Обратите внимание на наличие жидкости в упаковке. Если ее слишком много, это может говорить о повторной заморозке или неправильном хранении. Всегда смотрите на дату производства и срок годности. Просроченная продукция — это потеря денег и здоровья».
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