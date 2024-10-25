Со дна реки в Нидерландах подняли странный светящийся «мешок»

Иногда то, что находится на дне водоемов, лучше не доставать на сушу. В глубинах российских водоемов, к примеру, можно встретить 6 необычных рыб, и они еще ничего по сравнению с тем, что обнаружили дайверы на дне плавучего острова в Утрехте. Когда они показали свою находку экологам, те не сразу нашлись, что и сказать.
Находка дайверов выглядела как странный светящийся оранжевый мешок, набитый живыми существами. В Нидерландах что-то подобное находят не каждый день, поэтому долгое время никто не мог разобраться, что это за диковинка. Пока странный объект не попал в руки экологу Энн Нийс (Anne Nijs). В беседе с изданием AD она рассказала, что это такое на самом деле.
По словам эколога, то, что нашли дайверы, — редкие для нидерландских широт мшанки. Это мелкие беспозвоночные, которые могут собираться в группы из тысяч особей, образуя «мешок». При этом колонии бывают настолько внушительных размеров, что диаметр «мешка» может достигать двух метров.
Вреда окружающей среде мшанки не наносят, однако это не отменяет того, что зрелище, которое представляет собой место их обитания, точно не для слабонервных.
Мшанки — это скопления существ, известных как зооиды. Они достигают длины в доли миллиметра и образуют слизистую массу. У них есть как мужские, так и женские репродуктивные органы, благодаря чему они могут самоклонироваться. И если одна особь каким-то образом отобьется от стаи, ей не составит труда создать и возглавить свою собственную колонию клонов. Что же до питания, то едят они в основном бактерии и фитопланктон, находящиеся в воде.
Наиболее распространены мшанки в Америке, но за последнее столетие распространились по всему миру. Не так давно они породили множество разговоров после того, как их в огромном количестве обнаружили в водохранилище в Оклахоме — люди стали перешептываться, что это на самом деле «яичные коробки инопланетян». И в целом авторов таких идей можно понять.