Со дна реки в Нидерландах подняли странный светящийся «мешок»

Мшанки — это скопления существ, известных как зооиды. Они достигают длины в доли миллиметра и образуют слизистую массу. У них есть как мужские, так и женские репродуктивные органы, благодаря чему они могут самоклонироваться. И если одна особь каким-то образом отобьется от стаи, ей не составит труда создать и возглавить свою собственную колонию клонов. Что же до питания, то едят они в основном бактерии и фитопланктон, находящиеся в воде.