Со дна Байкала извлекли статую рыцаря после проверки прокуратуры

Со дна Байкала в районе поселка Листвянка Иркутского района убрали статую «Рыцарь Байкала», сообщается на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
«После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера, что нашло подтверждение в ходе обследования дна водолазами», — говорится в публикации.
Арт-объект извлекли после проверки, проведенной Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой. Меры были предприняты из-за сведений, размещенных в социальных сетях.
О том, что природоохранная прокуратура собирается провести проверку из-за установки статуи, стало известно 14 января. Видео с арт-объектом снял блогер Марк Кисурин на тренировке по фридайвингу. Он утверждал, что не знает, кем была установлена скульптура.
Ранее «РИА Новости» на своей странице во «ВКонтакте» заявили, что статуя «принадлежит местному дайвинг-центру». В информационном агентстве добавили: в соцсетях подводный арт-объект раскритиковали. Пользователи сочли, что он может повредить экологии.
Байкал располагается на границе Иркутской области и Республики Бурятия, напоминают на портале «Культура.РФ». У озера тектоническое происхождение, оно находится в инертном рифтовом углублении, структура которого напоминает бассейн Мертвого моря. Байкал окружен сопками и горными хребтами. В воде и на суше возле озера обитают свыше 3,5 тыс. видов животных и растений. Приблизительно 80% фауны — эндемики, встречаются только на Байкале.