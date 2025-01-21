Со дна Байкала извлекли статую рыцаря после проверки прокуратуры

Байкал располагается на границе Иркутской области и Республики Бурятия, напоминают на портале «Культура.РФ». У озера тектоническое происхождение, оно находится в инертном рифтовом углублении, структура которого напоминает бассейн Мертвого моря. Байкал окружен сопками и горными хребтами. В воде и на суше возле озера обитают свыше 3,5 тыс. видов животных и растений. Приблизительно 80% фауны — эндемики, встречаются только на Байкале.