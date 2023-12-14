Снявшая «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля в 2024 году, сообщается на сайте смотра. В следующем году мероприятие пройдет 14 — 25 мая.

Гервиг — первая женщина-режиссер из США, занявшая этот пост. Также 40-летняя постановщица станет самым молодым председателем жюри в Каннах с 1966 года. Тогда коллегию возглавляла 31-летняя Софи Лорен.

«Я потрясена, взволнована и польщена тем, что буду председателем жюри Каннского кинофестиваля. Мне не терпится увидеть, что ждет всех нас!» — прокомментировала свое назначение Грета Гервиг.

На сайте Каннского кинофестиваля отметили, что за 15 лет Грете Гервиг удалось добиться признания не только в США, но и по всему миру. В своем творчестве она соединяет то, что ранее считалось несовместимым: снимает артхаусные блокбастеры и сокращает разрыв между искусством и индустрией.

В ее работах звучат повторяющиеся лейтмотивы. Это серьезные потрясения в семье, взросление, страх потери статуса в обществе и развитие в артистических профессиях.

Гервиг начинала карьеру в качестве актрисы. Снималась в проектах «Ханна берет высоту», «Унижение» и других. Она писала сценарии для фильмов Ноа Баумбака «Милая Фрэнсис», «Госпожа Америка» и исполнила в них главные роли. В числе ее режиссерских проектов — комедийная драма «Леди Бёрд» с Сиршей Ронан и Тимоти Шаламе и «Маленькие женщины» — экранизация культового романа Луизы Мэй Олкотт.

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В 2023 году на экраны вышел новый фильм Греты Гервиг — «Барби». В приключенческой комедии рассказывалось о знаменитой игрушке, которая переживает экзистенциальный кризис и попадает в реальный мир. Роль легендарной куклы исполнила Марго Робби. За свою работу над проектом актриса получит почти $50 млн.

«Барби» — рекордсмен уходящего года. Например, картина стала самым кассовым фильмом, снятым женщиной. Лента номинирована на «Золотой глобус» как лучший мюзикл/комедия. Гервиг, Робби и воплотивший образ Кена Райан Гослинг также поборются за победу в категориях за режиссуру, главную женскую роль и мужскую роль второго плана соответственно.