Снова в школу: что изменится для учеников с 1 сентября 2025 года

С нового учебного года Минпросвещения РФ вводит значительные корректировки в школьные программы. Обществознание исчезнет из расписания 5−7 классов, а с 2026 года — и из 8 классов, оставшись только для 9−11 классов с обновленным, более практико-ориентированным содержанием. Вместо этого в 5−7 классах добавится модуль «История нашего края» (34 часа в 5 классе, 17 часов в 6−7 классах), а общее количество часов на историю вырастет до 476, то есть до трех уроков в неделю. Также в расписании появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России», посвященный изучению жизни выдающихся отечественных деятелей, в том числе героев СВО. На его изучение с 5-го по 7-й класс будет выделено всего 85 часов.