Снова в школу: что изменится для учеников с 1 сентября 2025 года

Меньше языков, больше истории
С нового учебного года Минпросвещения РФ вводит значительные корректировки в школьные программы. Обществознание исчезнет из расписания 5−7 классов, а с 2026 года — и из 8 классов, оставшись только для 9−11 классов с обновленным, более практико-ориентированным содержанием. Вместо этого в 5−7 классах добавится модуль «История нашего края» (34 часа в 5 классе, 17 часов в 6−7 классах), а общее количество часов на историю вырастет до 476, то есть до трех уроков в неделю. Также в расписании появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России», посвященный изучению жизни выдающихся отечественных деятелей, в том числе героев СВО. На его изучение с 5-го по 7-й класс будет выделено всего 85 часов.
Кроме того, в школьной программе сокращаются часы на иностранные языки (английский, испанский, китайский, французский) в 5−7 классах до двух в неделю (408 часов за три года). Для немецкого языка изменения начнут действовать только с 2026 года. Эти меры, по словам ведомства, направлены на снижение учебной нагрузки и усиление патриотического воспитания.
«В современном мире владение иностранным языком — это базовый навык, без которого невозможна полноценная интеграция в мировое научное, образовательное и профессиональное сообщество. Сокращение часов в школе действительно может вызвать опасения, что уровень языковой подготовки снизится. Поэтому крайне важно, чтобы уменьшение формальных часов сопровождалось обновлением методики преподавания, использованием цифровых ресурсов и возможностями углубленного изучения языка для тех, кто в этом заинтересован. Только в этом случае мы сможем не допустить изоляции и обеспечить конкурентоспособность наших выпускников.», — пояснила ВФокусе Mail член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.
По ее словам, факт сокращения часов говорит о поиске нового баланса в учебном плане. «Важно, чтобы это не стало началом дальнейшего уменьшения роли языков, а, напротив, подтолкнуло систему к обновлению содержания и методов обучения. Моя позиция такова: иностранные языки должны сохранять ключевое место в образовательной программе, а сокращение часов — восприниматься лишь как временная мера в рамках более широкого поиска оптимальной модели школьного образования», — заключила депутат.
Единое расписание
С 1 сентября 2025 года школы перейдут на единое расписание уроков, что не означает одинаковые предметы в одно время по всей стране, а подразумевает синхронизацию темпов изучения материала. Это должно облегчить переход учеников между школами, устранить пробелы в знаниях и синхронизировать программы с заданиями ОГЭ и ЕГЭ. Контрольные и проверочные работы (включая ВПР) ограничат 10% от учебного времени, чтобы снизить стресс у школьников. Например, для русского языка в 5 классе (170 часов в год) будет не более 17 контрольных. Также вводится нормирование домашних заданий, чтобы сложные задания, такие как рефераты, не перегружали учеников.
Оценка поведения
В некоторых школах с сентября 2025 года начнется пилотный проект по оценке поведения учеников на уроках и переменах. Это нововведение, предложенное Минпросвещением, может стать частью промежуточной аттестации, хотя окончательные детали пока не раскрыты. Также обсуждается введение интегральной оценки знаний по всем предметам, чтобы мотивировать старшеклассников не игнорировать предметы, не связанные с ЕГЭ. Эти меры вызывают опасения у педагогов, что контроль знаний станет менее гибким, а ВПР могут заменить внутришкольные экзамены.
Школьная форма
Новый ГОСТ, вступающий в силу с 3 сентября 2025 года, устанавливает строгие требования к качеству и безопасности школьной формы: ткани должны быть гипоаллергенными, дышащими и устойчивыми к износу, чтобы обеспечить комфорт при длительном ношении. Школам предоставляется право самостоятельно выбирать дизайн, включая цвета и элементы оформления, при условии сохранения делового стиля. Например, школы смогут вводить эмблемы или отличительные знаки, отражающие их уникальную идентичность. Также ГОСТ требует, чтобы одежда соответствовала климатическим условиям региона, включая утепленные варианты для холодного времени года. Производители обязаны маркировать форму с указанием состава ткани и рекомендаций по уходу, чтобы родители могли сделать осознанный выбор.