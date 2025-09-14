Вооруженные силы (ВС) РФ повторили операцию «Поток», проведенную в марте в Судже Курской области. Как сообщает аналитический паблик Deep State, военнослужащие вновь использовали газовую трубу для наступления на позиции вражеских сил, но на этот раз в Купянске Харьковской области.
Уточняется, что россияне зашли в газопровод у населенного пункта Лиман Первый. В течение четырех дней они с помощью электросамокатов и лежанок на колесах добирались до Купянска.
В публикации говорится, что в скором времени представители киевского режима попытаются опровергнуть данную информацию. Но, как пишут авторы паблика, в Купянске «уже есть позиции для взлета российских пилотов».
В Минобороны России данную информацию пока не подтвердили.
Кроме того, российские бойцы могли повторить подвиг соотечественников в Судже и на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на видео от неназванного источника.
«Если предположить, что это видео не постановка, а фрагмент подготовки или проведения реальной операции, то мы имеем дело с повторением операции “Поток”», — говорится в публикации.
Также отмечается, что в настоящее время сеть газопроводов проходит через все крупные города Донбасса, что в случае необходимости позволит российским бойцам повторить операцию «Поток» в любом из них.
Основным отличием рейда российских войск по трубе в Купянск от операции «Поток» стала цель броска. По словам участника подготовки «Потока», в Судже газопровод использовался для захода в тыл вражеских позиций.
«В случае с Купянском труба используется в качестве важного, скорее всего, даже главного логистического маршрута, который защищает наших бойцов, защищает БК, по которому перевозят провиант, медицину и так далее», — объяснил он изданию aif.ru.
По его словам, газопровод защищен от вероятной атаки вражеских беспилотников благодаря его нахождению на необходимой глубине. Поэтому, как считает спикер, данный инструмент логистики будет использоваться в дальнейшем.
Напомним, 13 марта Министерство обороны России сообщило о полном переходе Суджи под контроль ВС РФ. Самой известной операцией в рамках освобождения города стал «Поток». Тогда российские военнослужащие за два дня по газовой трубе преодолели расстояние более 15 км и вышли в тыл позициям противника, чем застали вражеские силы врасплох.