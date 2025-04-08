Снова «незаконно оккупированные»: чего добивается Япония от России, меняя формулировки к нашим островам

Японское правительство настроено заключить мирный договор с Россией. История с составлением и подписанием документа длится с времен окончания Второй мировой войны.
Токио продолжает настаивать на том, что южные Курильские острова принадлежат Японии. Вместе с этим в доклад вернулась формулировка «под незаконной оккупацией России». Эта фраза долгое время не появлялась в официальных документах. Профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов в разговоре с ВФокусе Mail напомнил, что японское определение по отношению к нашим островам Токио начал активно использовать больше двух лет назад, хотя сам этот термин введен был раньше.
Также в докладе говорится о необходимости возобновить гуманитарный обмен, например посещение японскими гражданами кладбищ. Заключить мирный договор, считает Стрельцов, на данный момент не получится, в том числе и потому, что обсуждение его было приостановлено в 2022 году.
— У нас с Японией есть принципиальное различие подходов к этой проблеме, и его невозможно преодолеть. Они считают, что Южные Курилы были захвачены СССР и Япония никогда от них не отказывалась, как это было с другими островами, на которые распространялся Сан-Францисский договор. Эту позицию поддерживают и США. Это и есть главная точка раздора между Москвой и Токио, — пояснил Стрельцов.
Такую позицию Россия рассматривает как отказ признать итоги Второй мировой войны. По мнению профессора, в обозримой перспективе между странами не будет прочерчено никакой границы, которая будет признана обеими сторонами.
Почему Япония продолжает «нападать» на российские острова
Никакого вооруженного конфликта между Москвой и Токио нет. В октябре 1956 года была подписана совместная декларация, положившая конец войне.
— Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения, — говорится в документе.
Согласно декларации, СССР соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан, но с оговоркой, что только после заключения мирного договора. На сегодняшний день эти небольшие кусочки земли в Тихом океане остаются под контролем России.
По Сан-Францисскому мирному договору 1951 года, Япония отказалась от Курильских островов и части Сахалина. Но СССР отказался подписывать этот документ, в том числе из-за того, что не было прописано, в пользу кого отходят эти земли.