Снова «незаконно оккупированные»: чего добивается Япония от России, меняя формулировки к нашим островам

— У нас с Японией есть принципиальное различие подходов к этой проблеме, и его невозможно преодолеть. Они считают, что Южные Курилы были захвачены СССР и Япония никогда от них не отказывалась, как это было с другими островами, на которые распространялся Сан-Францисский договор. Эту позицию поддерживают и США. Это и есть главная точка раздора между Москвой и Токио, — пояснил Стрельцов.