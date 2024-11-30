Сноуборд для новичков: что нужно знать перед первым спуском

Если вы упадете, постарайтесь быстро встать на доску. Чтобы минимизировать риск травмы, постарайтесь приземлиться на боковую поверхность доски. Учитесь падать на предплечья и колени, избегая падений на запястья или прямо на спину. Поднимайтесь на доску, опираясь на нее руками и ногами, и снова возьмите под контроль положение тела. Не бросайте доску на склоне скользящей поверхностью вниз, иначе она уедет без вас.