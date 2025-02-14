Снотворное может помешать «очищению» мозга во сне

Ученые не до конца понимают, какие еще препараты негативно сказываются на «промывании мозга». Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что снотворные препараты не заменяют естественный сон. Вот почему важно рассмотреть все «за» и «против» использования одного из этих препаратов с помощью врача-сомнолога, если у вас есть такая возможность.