Снотворное может помешать «очищению» мозга во сне

Сон — важная составляющая человеческой жизни. Когда мы спим, организм не отключается полностью. В частности мозг выполняет длинный список задач.
Одна из таких задач — «промывание мозга». Во время этого процесса глимфатическая система (слой из трубок, окружающий кровеносные сосуды головного мозга) выводит из мозга токсичные вещества в том числе бета-амилоид и тау-белки, связанные с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.
Ранее ученые не до конца понимали, что лежит в основе этого процесса. Теперь они не только выяснили, как происходит «промывание мозга», но еще и выявили негативное влияние снотворных на очищение мозга. Об этом пишет National Geographic.
«Черная дыра» глимфатической системы
Целью исследования ученых было найти «черную дыру», то есть недостающий элемент механизма в «промывания мозга». В частности, ученые хотели выяснить, как спинномозговая жидкость продолжает циркулировать в глимфатической системе, обеспечивая своего рода очистительный цикл.
Прозрачная жидкость движется вдоль артерий и проникает в щели между мелкими кровеносными сосудами, которые входят в ваш мозг, поглощая молекулярный мусор, а затем направляя его в другие части тела, откуда он может быть выведен.
Считается, что этот процесс полезен для здоровья мозга.
Отслеживая и измеряя кровоток, движение жидкости, уровень химических веществ и другие показатели в мозге спящих мышей, исследователи обнаружили, что все началось с того, что у грызунов вырабатывался норадреналин — нейромедиатор, отвечающий за реакцию «бей или беги». Это вызывало «микровозбуждение», которое сужало кровеносные сосуды мозга. Последующее снижение объема крови открывало путь для притока спинномозговой жидкости.
Когда уровень норадреналина снижался, кровеносные сосуды расслаблялись и снова расширялись, вытесняя жидкость с отходами жизнедеятельности из мозга. Эти расширения и сокращения кровеносных сосудов измерялись как ритмичные колебания (примерно каждые 50 секунд). Они создавали эффект насоса, который перемещал жидкость по глифатической системе во время медленного сна.
Этот процесс в основном наблюдался у мышей, но исследователи говорят, что наблюдения могут указывать на аналогичные процессы в человеческом мозге из-за схожести некоторых структур.
Как снотворные препараты влияют на процесс «промывания мозга»
По сравнению с мышами, которые засыпали естественным образом, у тех, которым давали золпидем, распространённое седативное средство, значительно подавлялись колебания, что замедляло поток спинномозговой жидкости.
Прежде чем делать однозначные выводы о снотворных препаратах, учёным необходимо изучить потенциальное влияние золпидема на «промывание мозга» у людей, но это непросто: исследования на грызунах являются золотым стандартом для измерения глимфатической функции, поскольку ее анализ в мозге человека с помощью современных технологий затруднителен с этической точки зрения.
Что это значит для людей, принимающих снотворное
Эксперты говорят, что не стоит прекращать прием назначенных снотворных препаратов только на основании этих результатов. Однако исследование предостерегает от постоянного употребления вегетативных лекарств перед сном.
Ученые не до конца понимают, какие еще препараты негативно сказываются на «промывании мозга». Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что снотворные препараты не заменяют естественный сон. Вот почему важно рассмотреть все «за» и «против» использования одного из этих препаратов с помощью врача-сомнолога, если у вас есть такая возможность.
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