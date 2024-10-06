Снизить кровяное давление помогает физическая активность

Недавнее исследование показывает, что если вы хотите защитить себя от высокого кровяного давления, необходимо поддерживать уровень физической активности вплоть до среднего возраста.
Но социальные факторы могут сильно препятствовать этому правилу. Согласно исследованию, подростки и молодежь могут быть физически активны, но с возрастом их ритм жизни значительно меняется. Многочисленные исследования показали, что физические упражнения снижают кровяное давление, но новая работа ученых предполагает, что поддержание физической активности в молодом возрасте может быть особенно важным для предотвращения гипертонии.
Высокое кровяное давление — серьезное заболевание, затрагивающее миллиарды людей во всем мире. Оно может привести к сердечному приступу и инсульту, а также влияет на риск развития деменции в более позднем возрасте.
Однако есть способ, который может влиять на высокое кровяное давление — физические упражнения. Чтобы это выяснить, ученые изучили более 5100 взрослых, за чьим здоровьем наблюдали в течение трех десятилетий. Стало известно, что среди как мужчин, так и женщин, вне зависимости от расовой принадлежности, уровень физической активности значительно снизился с 18 до 40 лет. При этом показатели гипертонии увеличивались.
По мнению исследователей, это говорит о том, что начало взрослой жизни молодых людей — важное окно для вмешательства в здоровье ради предотвращения гипертонии в среднем возрасте. Когда исследователи изучили людей, которые занимались умеренными физическими упражнениями пять часов в неделю — вдвое больше рекомендованного — они обнаружили, что такой уровень активности значительно снижает риск гипертонии. Особенно если люди сохраняют свои привычки до 60 лет.