Снизить кровяное давление помогает физическая активность

По мнению исследователей, это говорит о том, что начало взрослой жизни молодых людей — важное окно для вмешательства в здоровье ради предотвращения гипертонии в среднем возрасте. Когда исследователи изучили людей, которые занимались умеренными физическими упражнениями пять часов в неделю — вдвое больше рекомендованного — они обнаружили, что такой уровень активности значительно снижает риск гипертонии. Особенно если люди сохраняют свои привычки до 60 лет.