Онищенко: как Минздрав РФ сократит больничные для россиян

Снижение показателя временной нетрудоспособности россиян на 15%
Показатель временной нетрудоспособности в России планируется снизить на 15% к 2030 году. Об этом на расширенном заседании Роспотребнадзора сообщил Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«В новом национальном проекте появляется еще один показатель, который мы с вами будем выполнять совместно, это снижение суммарной продолжительности времени нетрудоспособности у работающих лиц», — сказал министр.
Он добавил, что причинами временной нетрудоспособности граждан в большинстве случаев служат инфекционные заболевания.
По словам Мурашко, продолжительность больничного листа и снижение количества больничных листов — это задачи, над которыми предстоит работать всеми доступными методами.
Также он призвал расширять систему мониторинга, ориентируясь на расследование случаев заболеваемости и локализации очагов, чтобы была возможность контролировать данный показатель, а также проводить профилактику путем вакцинирования населения страны.
Согласно плану по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, ежегодно планируется снижать показатель временной нетрудоспособности на 1,5−2%.
О том, какие меры может принять Минздрав РФ для снижения показателя временной нетрудоспособности населения и сокращения продолжительности больничных в стране, специально для ВФокусе Mail рассказал заслуженный врач РФ, экс-руководитель Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.
Сокращение больничных за счет своевременной и квалифицированной помощи
Онищенко напомнил, что в причинах временной нетрудоспособности населения Министерство здравоохранения играет отнюдь не первую роль.
«Если у меня плохие условия труда, постоянный шум, загазованность на моем рабочем месте, то Минздрав тут не причем. Если люди живут зимой в плохо отапливаемых квартирах, то это тоже не к Минздраву. Минздраву лишь достанутся последствия этого», — сказал эксперт.
Он считает, что Минздрав может лишь внести свой вклад в снижение временной нетрудоспособности в том, что зависит непосредственно от данного ведомства.
«В первую очередь, это качество помощи: человек заболел гриппом, его своевременно обследовали, и пролечили и тем самым сократили продолжительность его пребывания на больничном. От Минздрава зависит качество диспансеризации работающих граждан, прежде всего, работающих во вредных условиях: вовремя выявить заболевание и не допустить его развития. От Минздрава зависит та ситуация, когда он осуществляет отбор людей на наличие заболеваний, то есть профотбор. Иными словами, я по каким-то причинам имею заболевание, из-за которого допускать нельзя к определенным видам работ», — пояснил Онищенко.
Спикер назвал слова Мурашко «хорошим заявлением», а также добавил, что «если постараться, можно снизить показатель временной нетрудоспособности не только на 15%, но и более того».