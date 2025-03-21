Онищенко: как Минздрав РФ сократит больничные для россиян

«В первую очередь, это качество помощи: человек заболел гриппом, его своевременно обследовали, и пролечили и тем самым сократили продолжительность его пребывания на больничном. От Минздрава зависит качество диспансеризации работающих граждан, прежде всего, работающих во вредных условиях: вовремя выявить заболевание и не допустить его развития. От Минздрава зависит та ситуация, когда он осуществляет отбор людей на наличие заболеваний, то есть профотбор. Иными словами, я по каким-то причинам имею заболевание, из-за которого допускать нельзя к определенным видам работ», — пояснил Онищенко.