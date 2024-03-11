Снимки с «Джеймса Уэбба» подтвердили данные «Хаббла» по «космологическому кризису»

«Мы изучили весь набор объектов, который был изучен при помощи “Хаббла”, и теперь мы можем с большой степенью уверенности исключить то, что расхождения в скорости расширения Вселенной могли быть порождены ошибками при проведении наблюдений. Остается самый захватывающий вариант — мы неправильно понимаем то, как устроена Вселенная», — заявил профессор университета Джона Хопкинса в Балтиморе Адам Рисс, чьи слова приводит пресс-служба JWST.
Нобелевский лауреат Адам Рисс и другие астрономы пришли к такому выводу при наблюдениях за более чем 1 тыс. переменными звездами-цефеидами, которые расположены в шести относительно близких к нам галактиках, где недавно произошли вспышки сверхновых первого типа. Эти звезды и космические катаклизмы используются астрономами для определения точных расстояний между Землей и далекими от нас объектами космоса.
Рисс и другие астрономы уже наблюдали за этими объектами при помощи «Хаббла» для вычисления скорости расширения Вселенной, что привело к началу «космологического кризиса». Ученые перепроверили результаты этих замеров и расчетов при помощи «Джеймса Уэбба», обладающего значительно более высоким разрешением и чувствительностью, чем «Хаббл».
Проведенные при его помощи замеры повторили результат, полученный Риссом и другими астрономами в прошлом, а также повысили точность результатов замеров в 2,5 раза и повысили уровень статистической достоверности до отметки в одну случайную ошибку на примерно четыре квадрильона попыток. Как объясняют астрономы, это фактически исключает возможность того, что замеры «Хаббла» являются некорректными и что «космологический кризис» был порожден случайными совпадениями или ошибками.
Подтверждение его существования, как надеются Рисс и другие астрономы, привлечет еще больше внимания астрономов к замерам скорости расширения современной и древней Вселенной, а также во время промежуточных этапов ее эволюции, которые пока достаточно слабо изучены. Эти глубины космоса станут более доступными для наблюдений уже в ближайшие годы благодаря успешному запуску орбитальной обсерватории Euclid и скорому выводу в космос телескопа WFIRST в мае 2027 года, подытожили астрономы.
О «космологическом кризисе»
Так называемый космологический кризис возник примерно семь лет назад, когда почти одновременно были опубликованы замеры скорости расширения Вселенной, полученные в рамках наблюдений за микроволновым «эхом» Большого Взрыва при помощи телескопа «Планк» и за переменными звездами-цефеидами в Млечном Пути и вспышками сверхновых в соседних галактиках, которые велись обсерваторией «Хаббл». Полученные ими значения сильно разошлись.
Второй тип наблюдений показал, что две галактики, разделенные расстоянием примерно в три миллиона световых лет, должны разлетаться со скоростью около 73 км/с. Это значение на 9% выше, чем показывают данные наблюдений за «эхом» Большого Взрыва: 67,9 км/с. Впоследствии существование этих расхождений было подтверждено другими способами и инструментами. Эти расхождения породили массу споров о том, верны ли современные космологические модели и менялись ли свойства мироздания за время существования Вселенной.