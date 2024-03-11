Снимки с «Джеймса Уэбба» подтвердили данные «Хаббла» по «космологическому кризису»

Подтверждение его существования, как надеются Рисс и другие астрономы, привлечет еще больше внимания астрономов к замерам скорости расширения современной и древней Вселенной, а также во время промежуточных этапов ее эволюции, которые пока достаточно слабо изучены. Эти глубины космоса станут более доступными для наблюдений уже в ближайшие годы благодаря успешному запуску орбитальной обсерватории Euclid и скорому выводу в космос телескопа WFIRST в мае 2027 года, подытожили астрономы.