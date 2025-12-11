Снимки, которые вас развеселят. Результаты конкурса фото животных

Он сделал снимок гориллы в национальном парке Вирунга в Восточной Африке. Фото названо «Дай пять».
По словам фотографа, его команда провела четыре незабываемых дня, путешествуя по туманным горам Вирунга в поисках семей горилл, которые считают их своим домом. «В тот день мы наткнулись на большую семейную группу, известную как семья Амахоро. Они собрались на лесной поляне, где взрослые спокойно добывали пищу, а детеныши с энтузиазмом играли. Один молодой самец особенно стремился продемонстрировать свой акробатический талант: кружился, кувыркался и высоко бил ногами. Наблюдать за его выступлением было чистой радостью, и я рад, что запечатлел его игривый дух на этом снимке. После выхода в финал в прошлом году я абсолютно рад, что сделал еще один шаг вперед и выиграл конкурс в этом году», — поделился Марк Мет Кон.
Жюри отметило и ряд других фотографий. Например, в номинации «Птицы» победил Уоррен Прайс (Великобритания) с фотографией кайры «Захват головы», «Рыбы и другие водные виды» — Дженни Сток (Великобритания) с фотографией рыбки «Улыбака».
Награда в категориях «Рептилии, амфибии и насекомые» и награда Nikon в категории «Юниоры» (до 16 лет) присуждена Грейсону Беллу (США) за фотографию «Крещение невольного обращенного». На ней запечатлены лягушки — создается ощущение, что одно животное пытается крестить другое. Понравились организаторам также снимки танцующих лисиц, улыбающегося медвежонка, белки с мокрым хвостом и другие.
В категории «Видео» победила Татьяна Эпп (Германия) с роликом «Серфингистка-цапля».
Кстати, ранее мы публиковали фото финалистов этого конкурса.