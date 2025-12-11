Снимки, которые вас развеселят. Результаты конкурса фото животных

По словам фотографа, его команда провела четыре незабываемых дня, путешествуя по туманным горам Вирунга в поисках семей горилл, которые считают их своим домом. «В тот день мы наткнулись на большую семейную группу, известную как семья Амахоро. Они собрались на лесной поляне, где взрослые спокойно добывали пищу, а детеныши с энтузиазмом играли. Один молодой самец особенно стремился продемонстрировать свой акробатический талант: кружился, кувыркался и высоко бил ногами. Наблюдать за его выступлением было чистой радостью, и я рад, что запечатлел его игривый дух на этом снимке. После выхода в финал в прошлом году я абсолютно рад, что сделал еще один шаг вперед и выиграл конкурс в этом году», — поделился Марк Мет Кон.