Снигирь ответила на сравнения с актрисой из сериала «Мастер и Маргарита»

Юлия Снигирь воплотила образ Маргариты в новой киноадаптации легендарного романа Михаила Булгакова — «Мастер и Маргарита». В беседе с «РИА Новости» актриса рассказала, как относится к сравнениям Анной Ковальчук.
Коллега Снигирь по актерскому цеху исполнила роль Маргариты в одноименном сериале 2005 года, режиссером которого стал Владимир Бортко («Собачье сердце», «Идиот», «Бандитский Петербург: Барон»).
«Это для меня самая загадочная тема, хотя такие разговоры логичны, понимаю. Но как сравнивать двух актрис в совершенно разных работах? Ну не по форме же носа и других частей тела», — сказала Юлия Снигирь.
На ее взгляд, между фильмом Михаила Локшина и сериалом Владимира Бортко мало общего, Маргариты в них разные.
«А дальше начинается вкусовщина и полярные мнения на одни и те же вещи: “Снигирь слишком безвольна”, “Снигирь слишком резкая”, “Снигирь волевая и хрупкая”, “Снигирь слишком худая”, “Снигирь тонкая и неземная”… Кому-то не хватало дьявольщины, кому-то любви между Мастером и Маргаритой. Остается только доверять своим ощущениям и впечатлениям от результата, и, надо сказать, меня они редко подводят», — добавила актриса.
Снигирь уверяет: в ее фильмографии есть работы, которые были очень хорошо приняты, но она их считает «плохими». Приводить конкретные примеры знаменитость отказалась.
Мастера в фильме Локшина сыграл супруг Юлии Снигирь — Евгений Цыганов («Оттепель», «Прогулка», «Нежность»). Роль Воланда исполнил немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Иешуа — Аарон Вадовоз («King's Man: Начало»).
Картина «Мастер и Маргарита» стартовала в российском прокате 25 января 2024 года и заработала за свой первый уик-энд 415 млн руб. К 6 февраля проект собрал чуть более 1 млрд руб. Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сейчас на счету ленты — 1 715 516 315 ₽