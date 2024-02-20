Снигирь ответила на сравнения с актрисой из сериала «Мастер и Маргарита»

«А дальше начинается вкусовщина и полярные мнения на одни и те же вещи: “Снигирь слишком безвольна”, “Снигирь слишком резкая”, “Снигирь волевая и хрупкая”, “Снигирь слишком худая”, “Снигирь тонкая и неземная”… Кому-то не хватало дьявольщины, кому-то любви между Мастером и Маргаритой. Остается только доверять своим ощущениям и впечатлениям от результата, и, надо сказать, меня они редко подводят», — добавила актриса.