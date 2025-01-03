Снежное чудо. Зимние забавы помогут найти общий язык с детьми

Выходные есть, а что на них делать, особенно родителям с детьми, не всегда понятно. Вот какие советы читателям aif.ru дала заведующая отделением специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Наталья Павлова.
— Новогодние праздники — прекрасное время для совместного отдыха и укрепления детско-родительских взаимоотношений, приобщения детей к системе семейных ценностей.
Необходимыми слагаемыми полноценного отдыха всех членов семьи являются посильная физическая активность на свежем воздухе, новые впечатления, совместная деятельность. При выборе вида отдыха важно учитывать возраст, психофизические возможности и интересы каждого члена семьи.
Пребывание на свежем воздухе, особенно в зимнее время, помогает удовлетворить потребности в движении, насытить ткани организма кислородом. Это улучшает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет и содействует выработке эндорфинов, отвечающих за хорошее настроение.
Разнообразить прогулки взрослых с детьми на свежем воздухе помогут игры со снегом, например, постройка снежной крепости, снежки, лепка снеговиков, рисование красками по снегу. Участие взрослых и маленьких членов семьи в различных видах зимней физической активности (лыжи, коньки, санки) позволит не только получить заряд бодрости всем, но и благодаря личному примеру взрослых укрепит положительное отношение детей к здоровому образу жизни.
Посещение достопримечательностей и культурных мест, природных парков, музеев, театров в праздничные дни станет увлекательным занятием для всех членов семьи, позволит им переключиться на новое, наполнит жизнь яркими впечатлениями, обогатит их общекультурный уровень и создаст эмоционально комфортные условия для обмена впечатлениями, обсуждения различных взглядов.
Совместное творчество (поделки, картины, мозаики), настольные игры (например, «Крокодил», «Эрудит», «Твистер» или «Джанга»), кулинарные эксперименты помогут укрепить навыки конструктивной коммуникации, повысить взаимопонимание между близкими.
Таким образом, выбирая активный совместный отдых во время зимних каникул, взрослые смогут укрепить эмоциональные, физические и воспитательные ресурсы семьи.