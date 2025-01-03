Снежное чудо. Зимние забавы помогут найти общий язык с детьми

Выходные есть, а что на них делать, особенно родителям с детьми, не всегда понятно. Вот какие советы читателям aif.ru дала заведующая отделением специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Наталья Павлова.