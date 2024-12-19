«Сначала порносайты, потом котлету»: Путин прокомментировал сайты для взрослых

Журналистка телеканала «Спас» задала вопрос о запрете абортов, матов, порносайтов, а также о предложении «похоронить Ленина».
По словам Путина, это не вопросы для прямой линии. Религиозные чувства и деторождение нужно учитывать в вопросах аборта, но нужно думать и о правах женщин. Президент считает, что «такое на пресс-конференции не решить».
— Кто-то хочет запретить порно-сайты, а кто-то жалуется на замедление YouTube. Во всем мире смотрят порносайты, нужно предложить что-то более интересное. Смотреть порносайты — как котлету заказать, — также отметил лидер.