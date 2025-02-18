СМС-поздравления с 23 Февраля 2025: красивые, короткие и прикольные пожелания своими словами в прозе и стихах

День защитника Отечества — значимый праздник, но одна из его особенностей в том, что не всегда удается поздравить лично дорогих людей. Особенно если они в это время исполняют свой долг перед Родиной. В таком случае спасением станут СМС-поздравления с 23 Февраля — с ними чуткие пожелания в 2025 году сможет получить каждый защитник.