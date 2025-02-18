СМС-поздравления с 23 Февраля 2025: красивые, короткие и прикольные пожелания своими словами в прозе и стихах

День защитника Отечества — значимый праздник, но одна из его особенностей в том, что не всегда удается поздравить лично дорогих людей. Особенно если они в это время исполняют свой долг перед Родиной. В таком случае спасением станут СМС-поздравления с 23 Февраля — с ними чуткие пожелания в 2025 году сможет получить каждый защитник.
Короткие поздравления в прозе
Небольшие пожелания хороши тем, что их можно отправить в мессенджерах или по СМС. Они согреют сердце адресата, при этом не отняв у него много времени.
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Привет, дорогой! Я знаю, что в твоем сердце мужества не меньше, чем доброты. Именно это и делает тебя героем. С 23 Февраля!
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Поздравляю с Днем защитника Отечества! Этот праздник про тебя. Желаю силы духа и удачи во всех начинаниях! Обнимаю.
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С праздником, защитник! Здравия тебе! Пусть каждый день приносит радость, а рядом будут верные друзья.
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Здравия желаю! С 23 Февраля! Я знаю, что удача, словно ангел-хранитель, сопровождает тебя по жизни. Так пусть тебя ждут только яркие победы.
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Привет, товарищ! Сегодня наш праздник. Будь всегда на высоте и не забывай, что ты — наш герой!
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Доброго здравия! Пусть смелость и уверенность сопровождают тебя на каждом шагу. С праздником, защитник!
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Здравствуй, дорогой! С праздником тебя! Помни, что твоя сила — в доброте, а мужество — в честности.
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Желаю тебе здоровья, счастья и крепкой дружбы, которая не подведет. С 23 Февраля! Мы все ждем тебя дома и крепко обнимаем.
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С Днем защитника Отечества, юный герой! Ты — мой повод для улыбки. Обнимаю крепко.
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С праздником героев! Пусть в твоем сердце остается место для мечтаний, а рядом будут верные люди. Тогда и горы по плечу, и моря — по колено.
Красивые поздравления в стихах
Невозможность прочесть стихотворения вслух тому, кого поздравляешь, — не повод отказываться от них. Собрали трогательные строки, которые выразят в сообщении все, что нужно.
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С 23 Февраля, мой друг!
Ты — защитник, и этим крут.
Смелость, честь и доброта
Пусть ведут тебя всегда!
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С праздником тебя, товарищ!
Ты — опора для нас и верный друг.
Пусть в жизни будут только победы,
Чтобы гордились тобой наши деды!
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Родной, с Днем защитника Отечества!
Все знают, что ты — наш герой.
Сторожишь покой человечества.
Исполняешь долг перед нашей страной!
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С 23 Февраля! Желаю мирного неба,
А дома всегда чтоб был кусок хлеба.
Добро и счастье пусть не покидают,
А на пути лишь свет и любовь встречают!
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Твой выбор — это смелый шаг.
Ты герой, защищаешь наш флаг.
Пусть радость будет в каждом дне,
С 23-м, брат! Привет жене!
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Защитник Отечества, гордость моя,
Смелого парня взяла я в мужья!
С 23 Февраля поздравляю от души!
Жду тебя дома. Ко мне поспеши!
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Родной мой, с праздником тебя!
Ты — защитник, смелая душа.
Пусть в жизни будет все легко.
Жду домой ненаглядного моего!
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С 23 Февраля, мой друг родной!
Ты — опора для семьи своей большой.
Держись покрепче, будь ты у руля.
Дома уж отметим! Ждут тебя друзья.
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С 23 Февраля поздравляю,
Смелости и силы тебе желаю!
Пусть удача будет рядом всегда,
А в сердце живут мир и доброта!
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С 23 Февраля поздравляю,
Силы духа я тебе желаю!
Защитник ты, и это честь, —
Говорю тебе как есть!
Прикольные поздравления своими словами
Чувство юмора — это всегда хорошо, а в праздник особенно. Поздравить друзей и близких с 23 Февраля, не забыв про острое словцо, помогут наши пожелания.
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Пусть твой внутренний супергерой просыпается не только в трудные моменты, но и когда ты видишь холодильник, полный еды! С праздником!
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Здравствуй, защитник! Ты — лучший боец диванных войск из тех, кого я знаю. Вручаю тебе за это медаль и высылаю смайлик! С 23 Февраля!
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Пусть твои друзья всегда будут рядом, чтобы поддержать тебя в трудную минуту… или просто чтобы вместе посмеяться над твоими шутками! С праздником!
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Поздравляю нашего защитника с профессиональным праздником! Пусть твоя жизнь будет полна приключений и сюрпризов — и желательно таких же приятных, как неожиданный выходной!
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С 23 Февраля! Пусть твои мечты сбываются так же быстро, как ты находишь отговорки, чтобы не идти в спортзал!
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Современные герои не носят плащи. Вместо этого они несут сумочку женщины во время свидания, даже если внутри кладовая солнца! С праздником, мой дорогой герой!
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Что пожелать тому, кто защищает Родину? Богатырской каши, мирного неба и верных товарищей. И ложку, да побольше, побольше! С праздником, друг!
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Здравия, друг мой! С Днем защитника Отечества! Пусть твои дни будут такими же теплыми и приятными, как вечера у костра под гитару в молодости!
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Пусть на твоем пути не встретится враг страшнее, чем утренний будильник после хорошего вечера с друзьями! Должен признать, что с ним ты справляешься просто героически!
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С 23 Февраля! Пусть твоя служба будет не хуже работы в крутом офисе — с перерывом на обед, крепким кофе и без переработок.