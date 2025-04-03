Тест: закончите цитату из фильма «Кавказская пленница»

3 апреля 1967 года состоялась премьера фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Многие смотрели его множество раз, но у некоторых при очередном просмотре возникает ощущение, будто видят картину чуть ли не впервые. И это неудивительно: шедевры обладают множеством оттенков и смыслов. К тому же советскую классику многие смотрели урывками. Например, нарезая салаты к Новому году. Предлагаем узнать, насколько внимательно вы смотрели «Кавказскую пленницу». А именно — пройти тест и закончить цитаты из этого прекрасного фильма.