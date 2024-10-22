Сможет ли россиянка вернуть ребенка, которого она бросила в аэропорту Турции

По данным Telegram-канала SHOT, 13 октября 18-летняя жительница России в туалете для инвалидов турецкого аэропорта родила девочку и бросила ее в унитаз. Младенца нашла уборщица. Девушка хотела вылететь в Россию вместе с матерью, но их задержали полицейские. Позднее органы опеки подготовили документы для перелета девочки в РФ.
Адвокат Вадим Багатурия в разговоре с NEWS.ru рассказал, что у матери ребенка есть возможность его вернуть. Юрист подчеркнул, что в этой ситуации все зависит от законов Турции. Если они позволяют забрать девочку, то это будет сделано.
«Лично я не вижу никаких проблем для того, чтобы ребенок был возвращен», — заявил адвокат.
Он рассказал, что женщины сразу после родов могут испытывать шок и послеродовую депрессию. По мнению эксперта, поступок девушки можно оправдать эмоциями.
«Если турецкие власти согласятся на подобный исход, я думаю, это будет здорово», — заключил Багатурия.
Ранее в Камбодже за незаконное суррогатное материнство арестовали 30 беременных. После родов их планируют привлечь к уголовной ответственности.