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Сможет ли россиянка вернуть ребенка, которого она бросила в аэропорту Турции

Недавно в аэропорту Антальи обнаружили новорожденную девочку. Оказалось, там ее оставила мать. Юрист объяснил, сможет ли она вернуть ребенка.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

По данным Telegram-канала SHOT, 13 октября 18-летняя жительница России в туалете для инвалидов турецкого аэропорта родила девочку и бросила ее в унитаз. Младенца нашла уборщица. Девушка хотела вылететь в Россию вместе с матерью, но их задержали полицейские. Позднее органы опеки подготовили документы для перелета девочки в РФ.

Адвокат Вадим Багатурия в разговоре с NEWS.ru рассказал, что у матери ребенка есть возможность его вернуть. Юрист подчеркнул, что в этой ситуации все зависит от законов Турции. Если они позволяют забрать девочку, то это будет сделано.

«Лично я не вижу никаких проблем для того, чтобы ребенок был возвращен», — заявил адвокат.

Он рассказал, что женщины сразу после родов могут испытывать шок и послеродовую депрессию. По мнению эксперта, поступок девушки можно оправдать эмоциями.

«Если турецкие власти согласятся на подобный исход, я думаю, это будет здорово», — заключил Багатурия.

Ранее в Камбодже за незаконное суррогатное материнство арестовали 30 беременных. После родов их планируют привлечь к уголовной ответственности.