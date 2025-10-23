«Смотрю — залп в шар превращается»: очевидец — о взрыве на заводе в Копейске

«Я сидел, курил на балконе. У меня прямая видимость в сторону “Пластмасса”, ну, там деревья немножко закрывают, сквозь них видно было. Я просто смотрю, полетел — как когда салют пускают, залп идет, и он потом в шар превращается. Я еще подумал, не в Копейске салют пускают, странно. И все, этот шар начал раздуваться, а потом как бабахнуло, аж окна пооткрывало. Но это хорошо, что у меня не перпендикулярно, не повылетало. Сигналки сразу все посрабатывали на машинах. Ну так, нормально трясло. Соответственно, после взрыва пошел дым густой, и начался, видимо, пожар. Но его как бы особо не видно. Навряд ли его быстро потушили, потому что там, я как понял, еще и завалы были хорошие. Пожарки пролетели, наверное, минут через 10−15 мимо нас», — сказал он.