Смотрим на разрез. Врач рассказала, зачем в день съедать 1−2 яблока

Яблоки — самый доступный фрукт в любое время года. Но главное, что по сравнению с другими фруктами и овощами в яблоках много пектина, клетчатки и полифенолов. Зачем они нам нужны? Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залётова.
Три плюса яблок
Пектин — это пребиотик, то есть это еда для нашей микрофлоры. Употребление достаточного количества пектина способно улучшить состояние микрофлоры. Именно с микрофлорой кишечника связано здоровье пищеварительной системы, а согласно последним научным данным — и всего организма.
Клетчатка — неперевариваемые пищевые волокна. Они создают пищевой комок, который нужен для стимуляции перистальтики (сокращения стенок — прим. ред.) кишечника. Употребление достаточного количества клетчатки (рекомендуемая норма 20−30 г в сутки) способствует профилактике сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний (в первую очередь кишечника), сахарного диабета.
Клетчатка обладает свойством адсорбировать и выводить из организма различные неполезные компоненты. Будь то соли тяжёлых металлов, которые мы вдыхаем, живя в большом городе, или болезнетворные микроорганизмы, которым избыточное или хотя бы нормальное употребление клетчатки мешает размножаться. Тем самым поддерживается баланс нормальной микрофлоры, что способствует профилактике или улучшению течения воспалительных заболеваний кишечника.
Полифенолы — это соединения, которые не могут синтезироваться в нашем организме, но важны для поддержания антиоксидантной защиты. Дело в том, что в процессе жизнедеятельности образуется достаточно большое количество свободных радикалов. Для борьбы с ними есть специальная система защиты, в которую включаются полифенолы. Антиоксидантная система в первую очередь работает для поддержания тех органов, которые участвуют в защите нашего организма от негативных явлений — продуктов распада, употребления нездоровой пищи
Какие яблоки лучше есть?
Желательно употреблять максимально разнообразные сорта яблок, которые выращены в вашем регионе (то есть не импортные), длительно не транспортировались и долго не хранились. Есть теория, что генетически мы склонны к лучшему усвоению тех пищевых продуктов, которые выросли в той же местности, что и мы сами. Яблоки, которые длительно к нам ехали или долго хранились, возможно, обрабатывались какими-то веществами для их сохранности. Поэтому рекомендуется тщательно их мыть и снимать кожицу, тем самым удаляется часть полезных веществ.
Яблоки хороши тем, что содержат различные виды полифенолов. Цвет кожуры обозначает полифенолы, которые преобладают. Употребляя яблоки с кожурой разного цвета, вы тем самым восполняете свои защитные ресурсы, помогаете антиоксидантной системе.
Кстати, чем быстрее темнеет яблоко при разрезе, тем богаче оно антиоксидантами и железом (тоже важный микроэлемент).
Плюс к тому яблоки низкокалорийные, так что можно увеличивать их количество в диете, не боясь набора веса.
Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (заболевания кишечника, печени и др.), то лучше использовать запечённые яблоки. При запекании в яблоке разрушаются кислоты, которые могут оказывать раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт, и мы получаем только полезные свойства пектина.
Для сбалансированной диеты рекомендуется употреблять 1−2 яблока в день. Чтобы они вам не надоедали, совмещайте их с другими фруктами. По содержанию пектина, например, с яблоком сопоставима груша.