Смотрим на разрез. Врач рассказала, зачем в день съедать 1−2 яблока

Желательно употреблять максимально разнообразные сорта яблок, которые выращены в вашем регионе (то есть не импортные), длительно не транспортировались и долго не хранились. Есть теория, что генетически мы склонны к лучшему усвоению тех пищевых продуктов, которые выросли в той же местности, что и мы сами. Яблоки, которые длительно к нам ехали или долго хранились, возможно, обрабатывались какими-то веществами для их сохранности. Поэтому рекомендуется тщательно их мыть и снимать кожицу, тем самым удаляется часть полезных веществ.