Смоленские пожарные спасли сову от ворон

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«Птицу обнаружили в десять утра возле фасада пожарно-спасательной части № 5 Смоленска пожарные. Сова лежала неподвижно, она была с раненым крылом, ее клевали вороны. Пожарные, когда ее увидели, немедленно бросились на помощь, тут же отогнали ворон, посадили птицу на лопату, занесли ее внутрь части. Посадили в коробку в темное место, так как ей на свету тяжело, дали поесть», — рассказала руководитель пресс-службы главка Наталья Арбузова.

Собеседница уточнила, что птицу сразу отвезли в ветеринарную клинику.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259732&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Начальник пожарной части лично отвез спасенную птицу в ветклинику, даже в рентген-кабинете помог провести обследование, удостоверился, что с птицей дальше будет все хорошо, оставил в клинике и с чистой совестью и спокойной душой вернулся на службу», — уточнили в ГУМЧС.

По словам Арбузовой, орнитологи ветеринарной клиники определили, что это длиннохвостая неясыть, птица из семейства совиных. Она добавила, что ветеринары оставили ее у себя, в ближайшее время передадут в специализированный центр для диких птиц для реабилитации, там неясыть вылечат и выпустят на волю.

Арбузова подчеркнула, что сотрудники ведомства всегда придут на помощь как людям, так и животным.