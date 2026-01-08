Смирный план: США огласили трехэтапный процесс изменений в Венесуэле

США хотят получить контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы, однако американские компании сейчас вряд ли станут вкладывать средства в эту отрасль, считают эксперты. Причина — в низких ценах на нефть, которые после снятия санкций с венесуэльской могут упасть еще сильнее. Ранее госсекретарь США Марко Рубио обнародовал план восстановления Венесуэлы, подразумевающий в том числе контроль американцев над деньгами, заработанными от продажи нефти. Каракас будет закупать на них только продукцию США, заявил Дональд Трамп. Как США планируют контролировать нефтяную отрасль Венесуэлы и что происходит в стране сейчас — в материале «Известий».
США объявляют контроль над венесуэльской нефтью
США обозначили один из приоритетов своего контроля над Венесуэлой: вместо новых выборов — поставки нефти. По информации The Wall Street Journal, американские власти разрабатывают масштабный план по контролю над нефтяной промышленностью Венесуэлы на годы вперед.
Президент страны Дональд Трамп ранее заявил, что временные власти Венесуэлы согласились передать США от 30 до 50 млн баррелей «высококачественной нефти». Она будет продана по рыночной цене, а вырученные деньги пойдут «на благо народа США и Венесуэлы». Кроме того, американский лидер сообщил, что на средства, которые республика выручит от новой сделки по продаже своей нефти, она будет закупать только продукцию США.
В Министерстве энергетики США уточнили, что Вашингтон намерен на неограниченный срок взять на себя контроль над продажей всей добываемой в Боливарианской республике нефти.
Позже в интервью The New York Times Трамп пояснил, что подобный надзор может длиться годами. По его словам, контролируя Венесуэлу, Штаты намерены использовать нефть, снижать на нее цены и давать деньги Боливарианской республике.
The Wall Street Journal сообщает, что цель США — установить контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, чтобы в конечном счете снизить цены на нефть до отметки в $50 за баррель. С одной стороны, это должно помочь снизить цены на энергоносители для американских потребителей, а с другой стороны, Вашингтон намерен вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай. Сейчас стоимость мартовских фьючерсов на сорт нефти Brent составляет около $60 за баррель.
— Самое главное для американцев сейчас — получить именно контроль над ресурсами, «застолбить» себе место в Венесуэле. А вот вкладывать туда десятки миллиардов долларов американские компании сейчас не станут. Они прекрасно понимают, что стоимость нефти сейчас низкая. От снятия санкций с венесуэльской они опустятся еще ниже. Зачем тогда вкладывать туда деньги, чтобы получить убытки? — заявил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В самой Венесуэле, похоже, готовы к сотрудничеству с США. Временно исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес, выступая на встрече с представителями Национальной ассамблеи, заявила, что страна не находится в состоянии войны и готова развивать экономические связи. Она отметила, что венесуэльская нефть «должна поставляться в страны глобального Севера». В компании PDVSA при этом сообщили о том, что ведут переговоры с Соединенными Штатами по продаже нефти в рамках существующих торговых отношений между двумя странами.
Венесуэльская нефть вряд ли в ближайшее время сможет полноценно выйти на мировой рынок, считает главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов. В стране сосредоточена примерно пятая часть мировых запасов нефти, но ее особенность в том, что она высокосернистая и высоковязкая, что делает процесс ее добычи достаточно дорогостоящим.
— Добыча нефти в Венесуэле ведется более ста лет. Вполне вероятно, что наиболее дешевая в производстве уже извлечена. И нынешние данные о запасах касаются дорогой нефти. Учитывая, что в Венесуэле основная причина снижения добычи связана с чередой экономических кризисов не в Венесуэле, а в мире, ожидать, что при текущих ценах какие-то волшебные американские технологии вдруг обеспечат рост добычи, наивно, — заявил Фролов «Известиям».
Арест нефтяных танкеров
Пока ведутся переговоры, США продолжают сохранять блокаду в отношении венесуэльских нефтяных танкеров. 7 января американские ВМС высадились на судно Marinera, следовавшее в Атлантическом океане под российским флагом, поскольку оно якобы перевозило венесуэльскую нефть. Американские власти предъявят уголовные обвинения членам экипажа задержанного в Атлантике танкера, сообщила министр юстиции-генеральный прокурор США Пэм Бонди.
Предыдущее название корабля — Bella 1. Он был зафрахтован частным трейдером и плавал под флагом Гайаны. В конце декабря, когда судно находилось недалеко от берегов Венесуэлы, корабль береговой охраны США попытался его перехватить и потребовал, чтобы судно под его контролем двигалось в порт США. Поводом стало то, что Соединенные Штаты не получили от властей Гайаны подтверждения, что страна действительно предоставило танкеру свой флаг. Но капитан не подчинился этим требованиям и сменил курс — ушел в Атлантический океан.
По информации «Известий», уже там, преследуемое кораблем береговой охраны США, судно сменило название и абсолютно правомерно получило от порта Сочи временную регистрацию под российский флаг. Большинство членов экипажа Marinera составляют украинцы — 17 человек, еще шесть граждан Грузии, трое граждан Индии и двое россиян. Рейс имел чисто коммерческий характер.
Судно Marinera получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря 2025 года, заявили ранее в Минтрансе России. В ведомстве подчеркнули, что никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву. В МИД России призвали США обеспечить гуманное и достойное обращение с российскими гражданами на захваченном судне, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину.
В Белом доме подтвердили, что США задержали еще один танкер с нефтью Венесуэлы под названием Sophia, не принадлежащий какой-то конкретной стране.
США, похоже, дают понять, что хотят стать единственными игроками на венесуэльском нефтяном рынке. Одно из требований к нынешнему руководству страны — разорвать экономические связи с Россией, Китаем, Ираном и Кубой, сообщил ранее телеканал ABC News. При этом действия американцев могут, наоборот, сыграть на руку России.
— План США в том числе подразумевает лишение Китая одного из своих самых выгодных поставщиков топлива. На этом фоне Пекин переключится на российскую нефть. Соответственно, конкуренция за нашу нефть между Индией и Китаем будет больше, и дисконт на нашу нефть тоже сократится, — отмечает Игорь Юшков.
Внутренняя ситуация в Венесуэле
В ночь на 3 января США провели операцию по захвату Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Суд Нью-Йорка арестовал его до 17 марта. Американские власти обвиняют Мадуро в наркоторговле, при этом неизвестно, есть ли у них какие-то доказательства. Хотя Делси Родригес уже принесла присягу, она подчеркнула, что Николас Мадуро остается действующим руководителем Венесуэлы. Этот жест, к слову, кроме демонстрации лояльности может значить и нежелание как властей в Каракасе, так и в Вашингтоне назначать дату новых президентских выборов.
Иностранная пресса при этом утверждает, что американские власти видят Делси Родригес отличным кандидатом на пост временной главы республики. По словам госсекретаря США Марко Рубио, она более прагматична, чем Мадуро и с ней проще работать. Кроме этого, в отличие от представителей оппозиции, Родригес контролирует армию, а также понимает как устроен нефтяной сектор страны, так как в последние два года помимо выполнения функций вице-президента руководила министерством нефти.
Более того, как утверждает CNN, Вашингтон на протяжении нескольких месяцев до старта операции по захвату Мадуро, вел с ней, а также с председателем национальной ассамблеи страны Хорхе Родригесом, переговоры. Они якобы имели цель попытаться побудить руководство латиноамериканской страны изменить поведение, но не касались помощи в свержении Мадуро.
В отношении Венесуэлы Вашингтон уже разработал трехступенчатый план. Им 7 января поделился Марко Рубио, ответственный за этот процесс. Помощь Делси Родригес, видимо, будет необходима только на первых двух этапах.
Первый из них предполагает меры по стабилизации экономики страны — установление контроля за тем, как будут расходоваться доходы от продажи нефти, а также изъятие тех самых 30−50 млн баррелей «на нужды населения».
Второй этап задуман как восстановление. Предполагается, что США обеспечат доступ американским, западным и другим компаниям на венесуэльский рынок на неких справедливых условиях. Тогда же должен начаться процесс так называемого «национального примирения», когда оппозиционеры должны будут получить амнистию и выйти из тюрем. На третьем этапе будет совершен уже полноценный переход власти и политические реформы.
Вопрос на данный момент остается в том, удастся ли России сохранить свое влияние в Венесуэле в условиях временного правительства, а также уже по итогам вероятной смены власти.
— О полной потере интересов говорить пока рано. В период временного правительства обрушение вряд ли произойдет, скорее будет заморозка, — заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра аналитических разработок ИЛА РАН Андрей Пятаков.
По его словам, этот период неопределенности может продлится до назначения новых выборов, а временное правительство будет всячески оттягивать их проведение, если нажим США не станет критичным.