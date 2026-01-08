Смирный план: США огласили трехэтапный процесс изменений в Венесуэле

В ночь на 3 января США провели операцию по захвату Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Суд Нью-Йорка арестовал его до 17 марта. Американские власти обвиняют Мадуро в наркоторговле, при этом неизвестно, есть ли у них какие-то доказательства. Хотя Делси Родригес уже принесла присягу, она подчеркнула, что Николас Мадуро остается действующим руководителем Венесуэлы. Этот жест, к слову, кроме демонстрации лояльности может значить и нежелание как властей в Каракасе, так и в Вашингтоне назначать дату новых президентских выборов.