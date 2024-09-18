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СМИ заявили, что психические заболевания начнут лечить с помощью электросудорожной терапии: что это значит

В последнее время общественность активно обсуждает, что в России психические заболевания вновь разрешили лечить с помощью электросудорожной терапии. В СМИ сообщается, что этот способ внесли в список, одобренный Минздравом. ВФокусе Mail решила разобраться, что происходит.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

В СМИ сообщалось, что новые рекомендации вступят в силу с 1 января 2025 года. Указывалось, что электросудорожную терапию (ЭСТ) разрешили назначать больным с параноидным, шизоидным, диссоциальным, эмоционально неустойчивым, истерическим и тревожным расстройствами.

Также указывалось, что в список включили советы по введению новых тестов и корректировке медикаментозной терапии. В связи с этим сократится перечень рекомендованных препаратов.

Профессор БГМУ, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ ПН им. Бехтерева Азат Асадуллин в разговоре с Фокус Mail объяснил, что электросудорожная терапия применялась и ранее, ее разрешено использовать. Клинические рекомендации обновляют каждые три года, отметил эксперт.

«ЭСТ, или электросудорожная терапия, электроконвульсивная терапия, она же известна под “кличкой” электрошок, и подобное. Метод активно разрабатывается с 30-х годов, расцвет же ее произошел в 40−50-хх годах. Используется этот метод давно и относительно широко, как в мире, так и в России», — объяснил эксперт в своем Telegram-канале.

Также он подчеркнул, что в одобренном документе упомянута ЭСТ, но лишь на уровне рекомендации, причем далеко не первого уровня.

При этом есть метод не рекомендуется назначать обязательно, есть лишь ряд «разрозненных» доказательств об эффективности данной методики.

«Современная ЭСТ гораздо безопаснее тех методов и подходов, которыми Эрнесту Хемингуэю, по мнению ряда авторов, “стерли память”. В целом можно констатировать, что в обществе крайне велики антипсихиатрические стигмы, а тревога, во многом раздутая, совершенно бессмысленна, так как в большинстве регионов, нет ни оборудования, ни специалистов, ни желания», — уточнил эксперт.

Ранее ученые нашли способ улучшить работу мозга при депрессии. Они считают, что пациентам с таким диагнозом поможет когнитивно-поведенческая психотерапия.