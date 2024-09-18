СМИ заявили, что психические заболевания начнут лечить с помощью электросудорожной терапии: что это значит

«ЭСТ, или электросудорожная терапия, электроконвульсивная терапия, она же известна под “кличкой” электрошок, и подобное. Метод активно разрабатывается с 30-х годов, расцвет же ее произошел в 40−50-хх годах. Используется этот метод давно и относительно широко, как в мире, так и в России», — объяснил эксперт в своем Telegram-канале.