СМИ заявили, что психические заболевания начнут лечить с помощью электросудорожной терапии: что это значит

В СМИ сообщалось, что новые рекомендации вступят в силу с 1 января 2025 года. Указывалось, что электросудорожную терапию (ЭСТ) разрешили назначать больным с параноидным, шизоидным, диссоциальным, эмоционально неустойчивым, истерическим и тревожным расстройствами.
Также указывалось, что в список включили советы по введению новых тестов и корректировке медикаментозной терапии. В связи с этим сократится перечень рекомендованных препаратов.
Профессор БГМУ, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ ПН им. Бехтерева Азат Асадуллин в разговоре с Фокус Mail объяснил, что электросудорожная терапия применялась и ранее, ее разрешено использовать. Клинические рекомендации обновляют каждые три года, отметил эксперт.
«ЭСТ, или электросудорожная терапия, электроконвульсивная терапия, она же известна под “кличкой” электрошок, и подобное. Метод активно разрабатывается с 30-х годов, расцвет же ее произошел в 40−50-хх годах. Используется этот метод давно и относительно широко, как в мире, так и в России», — объяснил эксперт в своем Telegram-канале.
При этом есть метод не рекомендуется назначать обязательно, есть лишь ряд «разрозненных» доказательств об эффективности данной методики.
«Современная ЭСТ гораздо безопаснее тех методов и подходов, которыми Эрнесту Хемингуэю, по мнению ряда авторов, “стерли память”. В целом можно констатировать, что в обществе крайне велики антипсихиатрические стигмы, а тревога, во многом раздутая, совершенно бессмысленна, так как в большинстве регионов, нет ни оборудования, ни специалистов, ни желания», — уточнил эксперт.
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