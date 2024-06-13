СМИ выяснили, как живет телеведущий Нагиев в Дубае

Знаменитость проводит мастер-классы в Дубае, где делится своим опытом в области актерского мастерства. Как утверждает «Комсомольская правда», Нагиев абсолютно заслуженно имеет такой спрос.
Известно, что актер набирает группу будущих коллег по цеху за четыре тысячи евро. Телеведущий Отар Кушанашвили поддержал Нагиева, заявив, что за артиста не стоит переживать, поскольку он был, есть и будет лучшим профессионалом в своем деле.
По неподтвержденным данным, съемочный день актера оценивается более чем в 500 тысяч рублей. Он также входит в топ-5 самых высокооплачиваемых российских артистов.
В декабре прошлого года Дмитрий Нагиев снялся в YouTube-шоу, где рассказал специалисту по продаже недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах Виктору Шкипину о том, почему не может купить себе там жилье.
В апреле продюсер и создатель канала «Пятница!» Николай Картозия раскрыл, что актер и шоумен Дмитрий Нагиев получает пять миллионов рублей за один съемочный день.