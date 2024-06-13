СМИ выяснили, как живет телеведущий Нагиев в Дубае

Известно, что актер набирает группу будущих коллег по цеху за четыре тысячи евро. Телеведущий Отар Кушанашвили поддержал Нагиева, заявив, что за артиста не стоит переживать, поскольку он был, есть и будет лучшим профессионалом в своем деле.