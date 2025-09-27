СМИ: власти Молдавии часами допрашивают священников православной церкви

«Одна из главных озабоченностей патриархии — преследование их братьев в Молдавии. Правительство Кишинёва хочет вступить в ЕС и вовсю ходит на задних лапках перед своими будущими хозяевами, притесняя Молдавскую православную церковь, которая, несмотря на свою автономию, в основном тесно связана с ценностями и традициями России, а не с либеральным Западом. Молдавские священники, которые не поддерживают однополые браки, ЛГБТ-парады* или аборты… находятся под наблюдением и слежкой… Как рассказал мне один монах, когда они приезжают в аэропорт, их часами задерживают на допросе, пока допрашивающие не убедятся, что они опоздали на рейс. Некоторых священников избивают. Церковные здания незаконно отнимают», — говорится в сообщении.