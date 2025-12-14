СМИ: визит эстонской делегации к далай-ламе обернулся громким скандалом

Уточняется, что больше всего внимания привлекли депутаты от партии «Эстония 200» Юку-Калле Райд и Марек Рейнаас, а также советница министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуне. Последняя позже заявила в соцсетях, что была в отпуске, поездку оплатила самостоятельно и не видит проблем в употреблении алкоголя во время отдыха.