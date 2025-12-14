Популярные темы
СМИ: визит эстонской делегации к далай-ламе обернулся громким скандалом

Õhtuleht: эстонская делегация ушла в запой перед визитом к далай-ламе.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Члены эстонской делегации перед встречей с лидером последователей тибетского буддизма далай-ламой злоупотребили алкоголем настолько, что им сделали замечание представители Индии, пишет Õhtuleht.

«Визит эстонских парламентариев в Индию оказался для некоторых из делегации очень приятным, а для других — крайне неловким. Первые принадлежали к партии “Эстония 200” и были в основном пьяны. Остальные пытались хоть как-то их сдерживать», — говорится в материале.

В статье также отмечается, что представителей Эстонии предупреждали о необходимости воздержаться от алкоголя, но те не прислушались к совету.

Уточняется, что больше всего внимания привлекли депутаты от партии «Эстония 200» Юку-Калле Райд и Марек Рейнаас, а также советница министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуне. Последняя позже заявила в соцсетях, что была в отпуске, поездку оплатила самостоятельно и не видит проблем в употреблении алкоголя во время отдыха.