СМИ: в США расследуют возможную растрату средств лидерами BLM

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Министерство юстиции США проводит расследование, в рамках которого проверяется возможное мошенничество со стороны лидеров движения по защите прав темнокожего населения Black Lives Matter, связанное с десятками миллионов долларов пожертвований, собранных во время протестов 2020 года, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: РИА "Новости"

«За последние недели федеральные правоохранительные органы выдали повестки и как минимум один ордер на обыск в рамках расследования деятельности Фонда глобальной сети Black Lives Matter и других организаций, возглавляемых чернокожими активистами, которые способствовали общенациональному переосмыслению проблемы системного расизма», — пишет агентство.

По информации одного из источников, на которого ссылается агентство, расследование было начато еще в период администрации экс-президента Джо Байдена, но получило новый импульс после прихода к власти Дональда Трампа.

Руководство фонда не признает никаких нарушений и утверждает, что его политика основана на принципах открытости. Организация подтвердила получение судебных повесток, но утверждает, что она не является объектом какого-либо федерального уголовного расследования.

После убийства Джорджа Флойда в 2020 году фонд BLM получил свыше 90 миллионов долларов пожертвований, однако столкнулся с критикой из-за непрозрачности финансовых операций. Особое возмущение вызвало приобретение элитной недвижимости в Лос-Анджелесе стоимостью 6 миллионов долларов на эти средства.

Движение Black Lives Matter, основанное в 2013 году, получило широкую известность в 2020 году после убийства Джорджа Флойда, спровоцировавшего массовые протесты по всей стране. Хотя большинство акций носили мирный характер, отдельные выступления сопровождались беспорядками, мародерством и столкновениями с правоохранительными органами, что вынудило власти Нью-Йорка впервые с 1943 года ввести комендантский час на целую неделю.