СМИ: в США расследуют возможную растрату средств лидерами BLM

Движение Black Lives Matter, основанное в 2013 году, получило широкую известность в 2020 году после убийства Джорджа Флойда, спровоцировавшего массовые протесты по всей стране. Хотя большинство акций носили мирный характер, отдельные выступления сопровождались беспорядками, мародерством и столкновениями с правоохранительными органами, что вынудило власти Нью-Йорка впервые с 1943 года ввести комендантский час на целую неделю.