СМИ: в России два человека умерли из-за последствий гонконгского гриппа

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Два человека умерли от последствий гонконгского гриппа в Дагестане, пишет Life.

Источник: РИА "Новости"

«Всего в регионе выявлен 61 случай заражения гонконгским гриппом за текущий эпидсезон ОРВИ,», — пишет издание со ссылкой на Роспотребнадзор республики.

В материале отметили, что погибшие не были привиты от гриппа, а также напомнили о симптомах гонконгского штамма, среди них резкое повышение температуры до 39−40 градусов, слабость, боль в горле и кашель, головная боль, особенно в области лба и висков.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю в России зарегистрировали свыше 23,4 тысячи случаев гриппа, это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, доминирует гонконгский штамм. По информации ведомства, заболеваемость респираторными инфекциями соответствует сезонным уровням, при этом рост заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что новых штаммов гриппа в России не выявлено, однако по стране фиксируются тяжелые формы заболевания.

Также Роспотребнадзор сообщил, что данных о циркуляции нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта гриппа, невосприимчивого к вакцинации, на текущий момент нет. Представители ведомства также заявили, о том, что был направлен официальный запрос в адрес электронного СМИ, распространившего соответствующую информацию.

