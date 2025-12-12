СМИ: в России два человека умерли из-за последствий гонконгского гриппа

«Всего в регионе выявлен 61 случай заражения гонконгским гриппом за текущий эпидсезон ОРВИ,», — пишет издание со ссылкой на Роспотребнадзор республики.
В материале отметили, что погибшие не были привиты от гриппа, а также напомнили о симптомах гонконгского штамма, среди них резкое повышение температуры до 39−40 градусов, слабость, боль в горле и кашель, головная боль, особенно в области лба и висков.
Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю в России зарегистрировали свыше 23,4 тысячи случаев гриппа, это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, доминирует гонконгский штамм. По информации ведомства, заболеваемость респираторными инфекциями соответствует сезонным уровням, при этом рост заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что новых штаммов гриппа в России не выявлено, однако по стране фиксируются тяжелые формы заболевания.
Также Роспотребнадзор сообщил, что данных о циркуляции нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта гриппа, невосприимчивого к вакцинации, на текущий момент нет. Представители ведомства также заявили, о том, что был направлен официальный запрос в адрес электронного СМИ, распространившего соответствующую информацию.