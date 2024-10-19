СМИ: в Англии взятую из школьной библиотеки книгу вернули спустя 113 лет

«Книга, взятая в школьной библиотеке перед Первой мировой войной, была наконец-то возвращена — спустя более века просрочки», — говорится в статье.
Речь идёт о сборнике произведений английского поэта Джорджа Байрона, который в 1911 году был взят из школьной библиотеки учеником по имени Леонард Юбанк, пишет издание.
Юноша родился в 1893 году, закончил обучение в школе в 1911 году, после чего поступил в Оксфордский университет. Через четыре года Юбанка, несмотря на плохое зрение, призвали на войну, где он погиб в феврале 1916 года, говорится в статье.
Взятая из библиотеки в начале XX века книга была обнаружена в Уэльсе, после чего находку вернули в школу, пишет газета. По данным Guardian, сборник может быть одной из наиболее «просроченных» библиотечных книг в истории.