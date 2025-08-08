Популярные темы
СМИ узнали о новой позиции Зеленского по утраченным территориям

Telegraph: Зеленский признал невозможность возвращения территорий военным путем.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава киевского режима признал невозможность возвращения перешедших под контроль России территорий военным путем, пишет The Telegraph.

«Зеленский признал, что освобождение утраченных территорий вооруженным путем больше невозможно и необходимо будет искать дипломатические варианты», — говорится в публикации.

На этой неделе американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США считают «ключевым» элементом урегулирования конфликта на Украине вопрос территорий и ожидают по нему уступок от Москвы и Киева.

Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, заявлял, что Украине следует признать потерю территорий ради выживания. По его словам, в настоящее время Украина, несмотря на поддержку Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории «в короткие сроки и без значительных человеческих потерь».

Ранее глава киевского режима неоднократно называл признание утерянных территорий российскими красной линией для Украины.