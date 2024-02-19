СМИ узнали о массовом исчезновении редких книг русских классиков из библиотек Германии

Как сообщила газета 15 февраля, в январе из государственной библиотеки в Берлине украли пять книг, в том числе три произведения русского поэта Александра Пушкина — «Братья разбойники» 1827 года, «Борис Годунов» 1827 года и «Кавказский пленник» 1828 года. О пропаже двух редких книг сообщила также Баварская государственная библиотека.
Издание отмечает, что книги каждый раз крадут по одному сценарию: сначала преступники под видом исследователей русской литературы начала XIX века предъявляют поддельные паспорта, чтобы ознакомиться с ценными произведениями, а затем они фотографируют каждую страницу книги.
«В следующий раз они снова берут ту же книгу, а потом обменивают ее на идеальную подделку, которую привезли с собой. Поэтому иногда проходили месяцы, прежде чем становилось очевидным, что это копии», — говорится в публикации.
В конце ноября прошлого года сообщалось, что во Франции задержали трех граждан Грузии по подозрению в краже редких изданий Пушкина. Отмечалось, что трое подозреваемых могут быть участниками обширной преступной сети, действующей на территории всей Европы.