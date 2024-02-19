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СМИ узнали о массовом исчезновении редких книг русских классиков из библиотек Германии

Старинные книги русских писателей начали организованно воровать из библиотек Германии. Об этом пишет Bild.
Источник: Freepik

Как сообщила газета 15 февраля, в январе из государственной библиотеки в Берлине украли пять книг, в том числе три произведения русского поэта Александра Пушкина — «Братья разбойники» 1827 года, «Борис Годунов» 1827 года и «Кавказский пленник» 1828 года. О пропаже двух редких книг сообщила также Баварская государственная библиотека.

Издание отмечает, что книги каждый раз крадут по одному сценарию: сначала преступники под видом исследователей русской литературы начала XIX века предъявляют поддельные паспорта, чтобы ознакомиться с ценными произведениями, а затем они фотографируют каждую страницу книги.

«В следующий раз они снова берут ту же книгу, а потом обменивают ее на идеальную подделку, которую привезли с собой. Поэтому иногда проходили месяцы, прежде чем становилось очевидным, что это копии», — говорится в публикации.

Стоимость украденных экземпляров исчисляется миллионами евро, подчеркнула пресс-секретарь Берлинской государственной библиотеки. При этом ценные книги русских писателей массово пропадают из библиотек по всей Европе — такие случаи были зафиксированы в Польше, Латвии, Литве, Эстонии, а также во Франции и Швейцарии.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что во Франции задержали трех граждан Грузии по подозрению в краже редких изданий Пушкина. Отмечалось, что трое подозреваемых могут быть участниками обширной преступной сети, действующей на территории всей Европы.