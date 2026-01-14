СМИ узнали, кто записал разговор Тимошенко о подкупе депутатов Рады

«Речь не идет о том, что некие депутаты по своей инициативе решили пойти к Юле и предложить свои услуги по голосованию за деньги. Речь идет о том, что НАБУ решила использовать желание Юли расширить свою группу влияния в Раде и получить возможность блокировать те или иные голосования, для того, чтоб организовать против нее уголовное дело. Поэтому специально обученные нардепы подошли к Тимошенко и предложили свои услуги. А та, получается, клюнула на наживку», — приводит «Страна» слова источника.