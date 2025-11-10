СМИ узнали, что швейцарские миллиардеры подарили Трампу

ЖЕНЕВА, 10 ноя — РИА Новости. Швейцарские бизнесмены, которые на прошлой неделе провели встречу с президентом США Дональдом Трампом, надеясь добиться снижения 39-процентных таможенных пошлин, подарили ему часы Rolex и именной золотой слиток, сообщило издание Blick.
В прошлый вторник шесть швейцарских миллиардеров совершили визит в Вашингтон для встречи с Трампом. В делегацию вошли главы таких компаний, как судоходная Mediterranean Shipping Company (MSC), инвестиционная компания Partners Group, нефтегазовый трейдер Mercuria. производитель часов класса люкс Rolex, занимающаяся драгметаллами MKS Pamp, а также дом люксовых брендов Richemont (Cartier, Montblanc, Piaget и другие).
«Швейцарские предприниматели осыпали Трампа подарками. Так, они подарили ему часы Rolex, а также именной золотой слиток», — сообщило СМИ.
Сообщается, что руководители предложили инвестировать в американскую фармацевтику и инфраструктуру, увеличить закупки американской авиационной промышленности, а также перенести золотоплавильные производства в США в течение 12−24 месяцев.
Как пишет издание, Швейцария может быть близка к тому, чтобы добиться пересмотра 39-процентных пошлин, введённых США на импорт её товаров. Газета сообщила, что в ближайшие несколько недель ожидается подписание письма о намерениях по выходу из торгового тупика.
«Если все пойдет по плану, президент США и Ги Пармелен (министр экономики и президент Швейцарии в 2026 году — ред.) совместно представят соглашение на Всемирном экономическом форуме в Давосе в будущем году», — отмечает СМИ, по информации которого новые пошлины могут быть «сопоставимы с 15% для товаров из ЕС».
США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. Больше среди крупных экономик только у Бразилии и Индии (по 50%).
Четвертого августа газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что Келлер-Саттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, после чего лидер США объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары.
Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз 4 августа заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины в размере 39% рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.