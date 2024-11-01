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СМИ узнали, что написал Карл III о православии 26 лет назад

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Король Великобритании Карл III считал, что православная церковь — единственная христианская конфессия, которая «не испорчена отвратительной политкорректностью», сообщает газета Telegraph со ссылкой на частное письмо монарха.

Источник: AP 2024

В переписке, которая датируется 1998 годом будущий король, который тогда носил титул принца Уэльского, признался, что с возрастом его все больше тянет к «вечным традициям» православной церкви.

«Лично меня, чем старше я становлюсь, тем больше тянет к великим, неподвластным времени традициям православной церкви. Они единственные, кого не испортила отвратительная политкорректность», — написал Карл III своему другу Дадли Поплаку, покойному дизайнеру интерьеров, который тесно сотрудничал с королевской семьей.

В той же переписке король критиковал переход к генетически модифицированным продуктам или «франкенштейновской» пище. Он написал, что использование ГМО наводит на него «абсолютное уныние и отчаяние».

Адресат умер в 2005 году, и это письмо стало одним из нескольких связанных с королевской властью документов, которые ушли с молотка на торгах Lay’s Auctions. Комплект из шести писем был продан более чем за 1 700 фунтов стерлингов (около 2,2 тысячи долларов).