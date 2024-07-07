СМИ: у живущего 14 лет на Даунинг-стрит кота Ларри появится нежданный сосед

Как пишет издание, 17-летний кот Ларри, при жизни в резиденции которого сменились шесть премьер-министров, завоевал репутацию «отпугивающего противников» кота: в 2022 году он прогнал большую лису с территории резиденции, кроме того, он четыре года враждовал с котом Палмерстоном — бывшим главным мышеловом министерства иностранных дел. В связи с чем издание иронично пишет, что Даунинг-стрит может оказаться в «кото-строфе» (cat-astrophe), когда новый премьер перевезет вместе с семьей на Даунинг-стрит свою кошку Джо-Джо.