СМИ: у живущего 14 лет на Даунинг-стрит кота Ларри появится нежданный сосед

Как пишет издание, 17-летний кот Ларри, при жизни в резиденции которого сменились шесть премьер-министров, завоевал репутацию «отпугивающего противников» кота: в 2022 году он прогнал большую лису с территории резиденции, кроме того, он четыре года враждовал с котом Палмерстоном — бывшим главным мышеловом министерства иностранных дел. В связи с чем издание иронично пишет, что Даунинг-стрит может оказаться в «кото-строфе» (cat-astrophe), когда новый премьер перевезет вместе с семьей на Даунинг-стрит свою кошку Джо-Джо.
«Первой частью широко освещаемой дипломатии Стармера может стать убеждение Ларри оставить в стороне свои разногласия, когда он будет приветствовать своего коллегу в новом доме, поскольку, по словам премьер-министра, Джо-Джо “обожают” его дети», — пишет газета.
Специалист по поведению кошек Ники Треворроу в интервью газете заявила, что на Даунинг-стрит может возникнуть напряженность, если главный мышелов почувствует «угрозу» со стороны своего нового коллеги. По ее словам, важно в первое время держать котов в разных помещениях и постепенно приучать к запаху друг-друга до того, как они увидятся.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.