СМИ: у Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака

В июле телеканал NBC сообщал о госпитализации Вайнштейна «из-за множественных проблем со здоровьем». Как заявил тогда телеканалу представитель Вайнштейна и его тюремный консультант Крейг Ротфельд, продюсера доставили в больницу для лечения диабета, высокого давления, спинального стеноза (сужения спинномозгового канала), жидкости в сердце и легких, а также многих других патологий. Тогда же у Вайнштейна был обнаружен COVID-19. В начале сентября телеканал ABC News сообщал, что Вайнштейн был экстренно госпитализирован в Нью-Йорке для операции на сердце.