СМИ: у Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. У скандально известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
«Харви Вайштейн… болен хроническим миелолейкозом», — сообщает телеканал.
По данным NBC News, Вайнштейн проходит лечение в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке.
Как отмечает телеканал, хронический миелолейкоз — это редкая форма рака костного мозга.
В июле телеканал NBC сообщал о госпитализации Вайнштейна «из-за множественных проблем со здоровьем». Как заявил тогда телеканалу представитель Вайнштейна и его тюремный консультант Крейг Ротфельд, продюсера доставили в больницу для лечения диабета, высокого давления, спинального стеноза (сужения спинномозгового канала), жидкости в сердце и легких, а также многих других патологий. Тогда же у Вайнштейна был обнаружен COVID-19. В начале сентября телеканал ABC News сообщал, что Вайнштейн был экстренно госпитализирован в Нью-Йорке для операции на сердце.
Суд присяжных в Нью-Йорке признал в 2020 году Вайнштейна виновным по делу об изнасиловании и принуждении к оральному сексу, он был приговорен в 23 годам заключения, однако в апреле 2024 года апелляционный суд отменил приговор и рекомендовали назначить новое разбирательство на основании того, что суд шел с нарушениями.
Впоследствии прокуратура Манхэттена заявила, что ведет расследование новых показаний от трех предполагаемых жертв сексуальных преступлений Вайнштейна, на основании которых может быть начат новый процесс против него.
Помимо дела в Нью-Йорке, Вайнштейн также был приговорен судом Лос-Анджелеса к 16 годам тюрьмы за изнасилование, соответствующий приговор был вынесен в 2022 году.
Телеканал ABC 12 сентября сообщил, что прокуратура Нью-Йорка выдвинула новые обвинения в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, не озвучив их содержание. Как сообщил телеканал NBC News, продюсер отказался признать вину.
Дело против Вайнштейна стало одним из самых громких в истории Голливуда и мирового кинематографа, десятки женщин, в том числе звезды мировой величины обвинили продюсера, основателя студии Miramax, в сексуальном насилии. Сам Вайнштейн обвинения отрицал и заявлял, что все контакты происходили по взаимному согласию.