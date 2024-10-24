СМИ: турок 24 года прождал возлюбленную у остановки и получил подарок

«Давайте не будем оставлять Эджевита в одиночестве. Проезжая мимо, давайте остановимся и поможем удовлетворить потребности в еде и воде. Я делаю это всё время и горжусь этим», — передает портал слова неравнодушной дальнобойщицы Севги Алтынал, часто проезжающей мимо ждущего мужчины.