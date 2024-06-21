СМИ: топ-менеджер Neuralink родила Маску их третьего общего ребенка

С мая 2018 года миллиардер Маск был в гражданском браке с канадской певицей и музыкантом Граймс (урожденной Клэр Буше). В 2020 году у пары родился первенец, которому они дали имя X Æ A-12 (произносится имя как «Икс Эш Эй Твелв Маск»). В сентябре 2021 года Маск и Граймс расстались, а в конце 2021 года у пары появился второй ребенок. Девочка, которую выносила суррогатная мать, получила имя Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl). Позднее портал Business Insider со ссылкой на материалы из на тот момент не опубликованной биографии Маска сообщил, что у бизнесмена и Граймс есть тайный третий ребенок по имени Техно Механиус.