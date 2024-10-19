СМИ: токсичная пена покрыла крупный приток реки Ганг в Индии

Ямуна — самый крупный приток реки Ганг и считается одной из самых загрязненных рек в мире. Большая часть мусора попадает в реку в районе индийской столицы. Правительство Дели планирует привести Ямуну в соответствие со стандартами для купания к февралю 2025 года.