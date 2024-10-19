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СМИ: токсичная пена покрыла крупный приток реки Ганг в Индии

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Индии токсичная пена покрыла реку Ямуна, протекающую через столицу страны Нью-Дели, сообщила газета Times of India.

Источник: Getty Images/Unsplash

«Токсичная пена плавает по реке Ямуна в районе Калинди Кундж», — передает издание.

В Дели также зафиксировали рост загрязнения воздуха, город окутал смог.

Другая индийская газета, Hindustan Times, отметила, что пена представляет опасность для здоровья местных жителей, так как в ней содержатся фосфаты и аммиак.

Ямуна — самый крупный приток реки Ганг и считается одной из самых загрязненных рек в мире. Большая часть мусора попадает в реку в районе индийской столицы. Правительство Дели планирует привести Ямуну в соответствие со стандартами для купания к февралю 2025 года.