СМИ: токсичная пена покрыла крупный приток реки Ганг в Индии

«Токсичная пена плавает по реке Ямуна в районе Калинди Кундж», — передает издание.
В Дели также зафиксировали рост загрязнения воздуха, город окутал смог.
Другая индийская газета, Hindustan Times, отметила, что пена представляет опасность для здоровья местных жителей, так как в ней содержатся фосфаты и аммиак.
Ямуна — самый крупный приток реки Ганг и считается одной из самых загрязненных рек в мире. Большая часть мусора попадает в реку в районе индийской столицы. Правительство Дели планирует привести Ямуну в соответствие со стандартами для купания к февралю 2025 года.